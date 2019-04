Boccadarno primo porto "plastic-free" d’Italia. Il ministro: grazie Pisa

MARINA. In vista della Giornata del Mare e della Cultura Marina, l’annuncio di un’iniziativa concreta per dare un segnale forte ed invertire la rotta. Il Porto di Pisa dice addio alla plastica monouso e diventa il primo approdo turistico plastic-free d’Italia, il primo porto italiano ad essere inserito nell’elenco #plasticfree del ministero dell’Ambiente, che raccoglie imprese, enti ed istituzioni che hanno adottato provvedimenti e promosso azioni sul tema dell’inquinamento da plastica. «C’è molta attenzione intorno a questo tema ed è importante non solo continuare a parlarne, ma soprattutto avere il coraggio di impegnarsi concretamente - commenta Simone Tempesti, amministratore unico del Porto di Pisa - Il nostro percorso prevede l’abbandono della plastica monouso all’interno dei nostri uffici e della marina, e il lancio di una campagna di comunicazione nazionale. Accogliere l’appello del ministro Costa è stato per noi un dovere morale». . Ora il Porto di Pisa si prepara ad ospitare una giornata di sensibilizzazione, il prossimo 15 maggio, con un convegno dedicato ai temi dell’inquinamento da plastica e microplastiche e alle nuove prospettive del riciclo. Collaborano all’iniziativa Università di Siena, Università di Pisa, Laboratori Archa, Parco San Rossore Massaciuccoli, Comune di Pisa, Regione Toscana e ministero dell’Ambiente.



È aperta inoltre la call a tutti gli studenti ed i cittadini di Pisa e dintorni a partecipare ad un grande flash-mob per comporre tutti insieme la scritta plastic-free. L’evento si terrà sul molo, un luogo simbolico e suggestivo. Per informazioni: comunicazione@portodipisa. it o pagina Facebook Porto di Pisa.



Intanto il ministroha scritto a Tempesti: «Ringrazio il Porto di Pisa per aver accolto l’appello a diventare plastic free. E mi congratulo per essere diventato il primo porto d’Italia che ha detto addio alla plastica monouso. Mi auguro che questo modello virtuoso venga presto replicato negli altri porti italiani». —BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI .