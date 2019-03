Dimesso tre volte dall'ospedale si uccide a 32 anni. La madre: «Ditemi come è possibile»

PISA. «Ditemi con chiarezza cosa è successo, perché mio figlio è morto e come mai nessuno mi ha avvisato. Ho saputo che si era ucciso la mattina di lunedì 25 marzo alle 8.30 quando sono venuti a informarmi dove lavoro. E non si dica che non sapevano dove trovarmi, il mio numero lo hanno tutti». È distrutta la mamma del 32enne trovato morto nella casa dove da circa un anno abitava, alla periferia di Pisa. Morto suicida dopo essere stato dimesso per tre volte di seguito (in due giorni) dal pronto soccorso di Cisanello, perché non ritenuto in pericolo di vita.

Abbandonato. La donna non si dà pace. Il dolore, i sensi di colpa e il timore che il disagio del figlio, malato psichiatrico, non sia stato compreso nemmeno dai medici ai quali lei più volte aveva cercato di affidarlo. «Ero convinta che in una casa accoglienza, in una comunità sarebbe stato seguito meglio. Invece le cose sono andate in modo diverso, ho sempre trovato tutte le strade sbarrate. Me lo dicevano sempre i medici di psichiatria: “Non penserà che possa restare in comunità a lungo”, ma chi ha un problema come aveva mio figlio deve essere seguito, io non sempre ce la facevo», si lascia andare, nello studio dell’avvocato Luca Poldaretti a Cascina.





. Gli ultimi giorni di vita per l’uomo, che domenica 24 marzo è andato per due volte al pronto soccorso di Cisanello, potrebbero spiegare le ragioni del suo gesto e come mai il suo intento non sia stato compreso fino in fondo. La procura di Pisa, dopo la segnalazione de, ha aperto un’inchiesta e indagato per omicidio colposo i medici del pronto soccorso e del Servizio prevenzione diagnosi e cura dell’ospedale Santa Chiara, oltre al direttore del servizio, lo psichiatradell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, che lo hanno valutato la sera di domenica 24 marzo e nei giorni precedenti. Domenica 24, prima di lasciare il pronto soccorso, il 32enne aveva più volte detto che si sarebbe ucciso se lo avessero mandato a casa senza cambiagli la cura. Lo hanno sentito alcuni cittadini in attesa nell’affollata sala d’aspetto del pronto soccorso. «Non lo hanno ascoltato, piangeva, stava male», racconta chi ha visto l’uomo alle 20 di domenica.. La storia è lunga e la madre, vedova, accetta di ricostruirla anche se con dolore. Nel maggio del 2018 la donna aveva presentato due esposti. Il figlio, con un problema psichiatrico, era arrivato a minacciarla di morte. Lei voleva che si curasse, anche se non era semplice trovare la strada giusta. «Per quasi un anno di quegli esposti non ho saputo nulla. Poi mio figlio è stato convinto a ricoverarsi e lo ha fatto in maniera volontaria». È stato due settimane al Santa Chiara. La psichiatria lo ha dimesso il 21 marzo, dopo avere richiesto una misura di sicurezza alla residenza protetta Rems di Volterra (non eseguita sembra per mancanza di posti). Un provvedimento questo che fa ritenere che l’uomo fosse stato ritenuto pericoloso per sé e per gli altri. Ma quando ha lasciato l’ospedale i medici hanno ritenuto che fosse possibile un’attenuazione della misura di sicurezza.. «Lo hanno dimesso contro la mia volontà – racconta la mamma – e non ho mai capito perché volessero ricoverarlo alla Rems a Volterra». Probabilmente anche la vittima non voleva andare nella struttura. Il giorno successivo alle dimissioni, venerdì 22 marzo, l’uomo era andato in ansia. «Si era accorto che gli mancavano le medicine per dormire, nella ricetta non erano prescritte – aggiunge la madre – ho telefonato al reparto e mi è stato detto che non era prescrivibili. Ma mio figlio era agitato, stava male». Tant’è che venerdì si era rivolto una prima volta al pronto soccorso. Non era la prima volta che ci andava. Gli operatori lo conoscevano bene. Era stato dimesso con il consiglio di fare tutte le terapie. Ma nel fine settimana la situazione è peggiorata. «Sapevo che mio figlio era stato all’ospedale due volte domenica. Dall’ospedale mi hanno chiamato prima di dimetterlo. Mi hanno chiesto se volevo andare a prenderlo. Ero a Viareggio e ho detto che non potevo. Ma non immaginavo quello che stava succedendo e che lo avrebbero dimesso, alle 23.45, senza accompagnarlo a casa con l’ambulanza». Eppure la vittima aveva gridato il suo disagio sia agli operatori del 118 che ai medici. «Se mi mandano a casa mi ammazzo», è la frase sentita più volte domenica da chi ha avuto a che fare con la vittima. Un’intenzione che doveva avere confidato a un amico, quello che poi dopo le 3 di notte, vedendo che il 32enne non rispondeva al telefono, ha dato l’allarme. «Non ho ancora capito chi abbia chiamato i soccorsi, mi piacerebbe incontrarlo», dice la mamma.. I medici sono pronti a difendersi. Chiederanno di acquisire la telefonata che l’ospedale ha fatto alla madre per andare a prendere il figlio. «Non potevo. Ma questo non significa che dovevano lasciarlo andare così», aggiunge la donna che non ha presentato denunce. «È tutto molto difficile. Voglio prima capire come sono andate le cose. E se c’è stato un sbaglio, spero che non accada più, che questa storia possa evitare altre tragedie».