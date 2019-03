In sala da ballo anche in carrozzina per superare le barriere a passo di danza

PISA. Quando la danza diventa uno strumento di integrazione. Un ponte per unire bambini e bambine diversamente abili e no e comprendere quanto sia importante non essere esclusi, ma far parte attiva di una comunità che accoglie anche chi ha vissuto fin da piccolissimo situazioni di difficoltà. Parliamo di bambini affetti da patologie importanti ed invalidanti che non permettono loro di camminare come tutti gli altri, di esprimersi come i loro coetanei, di ascoltare le parole e di vedere i colori del mondo. Disabilità che non si possono cancellare, ma grazie ad un progetto importante ed innovativo questi bambini, come piccole farfalle, hanno potuto cominciare a battere le ali nel mondo della danza. A piccoli passi, con gesti basilari, ripetuti in sequenza, questi allievi speciali, sono stati inseriti in un corso ad hoc, e lezione dopo lezione, hanno potuto anche loro assaporare le gioie che provengono da una disciplina dove anima e cuore si fondono per lasciare il posto alle emozioni. Il “miracolo”, se così si può chiamare, è stato portato avanti dalla Scuola di danza Elsa Ghezzi di Pisa che grazie alla generosità (il corso è interamente gratuito) e alla disponibilità delle loro direttrici, Stefania Zucchelli e Patrizia Calò hanno dato vita a un corso di "Danzability", rispondendo ad una specifica richiesta formulata dall’associazione "Eppur si muove" di Claudia Vincenti che opera all’interno della Fondazione Stella Maris di Calambrone e nel cui progetto fa parte anche Annita Conti, promotrice dell’intera iniziativa e direttrice di Les Mobiles.



«Una esperienza toccante non solo dal punto di vista professionale ma anche a livello umano - spiegano Stefania Zucchelli e Patrizia Calò - in quanto ci ha permesso di conoscere e toccare con mano bambini speciali, insieme alle loro mamme coraggio. Donne che combattono ogni giorno come leonesse per alleviare le sofferenze di vive una vita in perenne salita, ma nello stesso tempo vedere la gioia negli occhi di questi piccoli allievi che hanno potuto, in un certo qual modo, immergersi anche loro nel mondo della danza e respirarne a pieno tutta la sua bellezza».



Ma soprattutto il progetto ha potuto portare avanti un altro elemento importante: l’integrazione. «Bambini e bambine diversamente abili – proseguono Zucchelli e Calò - sono stati inseriti in un corso insieme ad alcuni nostri allievi, e il risultato è stato strepitoso. In quanto anche loro hanno potuto indossare il tutù o la semplice divisa per i maschietti, ed aiutati da noi, a muovere i primi passi nel mondo della danza. Una sfida che con l’associazione "Eppur si muove" abbiamo voluto affrontare, ripagate dallo sguardo di questi piccoli angeli e dalle loro dolcissime parole». «Una frase tra tutte che ci è stata rivolta da un piccolo allievo al termine della lezione e che esprime tutto il significato di questo progetto: maestre lo sapete che forse con questi esercizi riesco a sentire le mie gambe? Una tenerezza e una gioia infinita non solo per noi, ma per chi ha potuto beneficiare in prima persona di questa opportunità molto speciale». Un progetto importante ed innovativo, Danzability, che le direttrici della scuola Ghezzi, che quest'anno festeggia 55 anni di vita, vero e proprio punto di riferimento per generazioni di bambine e ragazzine, vogliono portare avanti, gratuitamente, anche il prossimo anno. —