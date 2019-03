Zingaretti stravince ovunque, Martina prevale a Peccioli e a Santa Croce

PISA. Nel 2017 diventò il simbolo dell’ondata renziana che si abbatté per l’ennesima volta sul Partito Democratico, ma anche l'emblema dell’agonia di voti che ha caratterizzato gli ultimi anni del partito. Con solo 8 votanti, il ridotto popolo dem di Orciano Pisano due anni fa si schierò compatto a favore della mozione Renzi, che nel meno popolato comune della provincia di Pisa conquistò il 100% delle preferenze, il miglior risultato, in termini percentuali, ottenuto dall’ex sindaco di Firenze in Toscana.

Una piccola, ma significativa roccaforte del renzismo sgretolatasi pian piano sotto il peso del cambiamento che con le primarie del Pd di domenica scorsa ha contribuito con i suoi pochi voti (il seggio di Orciano è stato accorpato a quello di Santa Luce) all'ascesa di Nicola Zingaretti alla guida del partito. Il governatore del Lazio sembra mettere tutti d’accordo. O quasi. Con il 66,7% dei consensi, il nuovo segretario nazionale del Pd fa il pieno di voti anche a Pisa e provincia, dove gli strascichi del renzismo si materializzano in un exploit di Maurizio Martina a Santa Croce sull’Arno e in un vantaggio di pochi punti percentuali a Peccioli.

«Siamo sicuri che Zingaretti sarà in grado di portare quel vento direzionale e di introdurre quell’energia per affrontare le innumerevoli battaglie che ci vedranno protagonisti, in primis fra tutte quella di una forte opposizione a questo governo in grado di seminare solo odio sociale e problematiche senza risolvere alcun tipo di problema, partendo dal lavoro e dall’economia fino all’istruzione e al mondo della ricerca. Siamo certi che Zingaretti attraverso la sua esperienza, visione, concretezza e capacità di fare sintesi possa rappresentare una svolta per l’intera sinistra con un focus anche sulle prossime generazioni», commenta il segretario provinciale del Pd di Pisa Massimiliano Sonetti, soddisfatto soprattutto della partecipazione. Oltre 17.500 i votanti. «Questo è il segnale che c’è grande voglia di cambiamento, di guardare al futuro e di dare una svolta alla situazione politica attuale – prosegue Sonetti –. Poiché la democrazia presuppone una certa idea di uguaglianza in cui tutte le persone sono trattate allo stesso modo, il modello di inclusività e progressismo dovrà essere immediatamente gettato come fondamenta per raggiungere in breve tempo le vette più alte e per questo scopo il nuovo segretario nazionale avrà dal Partito Democratico pisano il massimo appoggio e supporto».

Sostegno che si è concretizzato con 11.605 voti che i pisani hanno espresso a favore del governatore del Lazio (3.750, il 21,55%, a favore di Martina e 2.043 preferenze, l’11,74%, per) che in più zone della provincia ha sfondato il 70% dei consensi: tra queste(72,68%),(73,75%),(76,19%),(71,19%),(74,49%),(70,89),(70,76%),(74,59%),(71,43%),(73,24%),(77,42%) e(78,64%). “Roccaforti” renziane si confermano invece(con il 46,56% Martina ha staccato Zingaretti di quattro punti percentuali) e, dove l'ex ministro delle politiche agricole del governo Renzi trionfa con il 59,74% dei voti.

«Non è una sorpresa – commenta la sindaca Giulia Deidda –. Non è la prima volta che a Santa Croce vince una mozione vicina a Renzi: nella lista era candidata anche l’assessore Mariangela Bucci e probabilmente il voto delle primarie è stato anche un riconoscimento del grande lavoro e impegno che ha portato avanti. Il dato più importante è però quello sulla partecipazione: le primarie sono state ancora una volta una festa della democrazia».