PISA. «Occorre una nuova caserma per rendere più efficaci e tempestivi gli interventi di soccorso». Lo hanno chiesto durante incontri ufficiali, con lettere ed interrogazioni in consiglio regionale. Martedì 26 febbraio i vigili del fuoco del distaccamento dell’aeroporto Galilei hanno ribadito con un presidio davanti allo scalo pisano la necessità di sostituire la vecchia caserma, costruita nel 1982, con una in grado di far fronte alle nuove necessità (legate soprattutto all’ampliamento dell’aeroporto e all’incremento del numero di voli e passeggeri) da realizzare in una posizione centrale rispetto alle piste del Galilei, che oggi i caschi rossi devono attraversare per concretizzare gli interventi di soccorso.. «Gli speciali automezzi dotati di acqua, schiuma e polvere in partenza dall’attuale caserma finiscono per incrociarsi con i bus ed i carrelli che trasportano merci e passeggeri: un traffico sul piazzale che deve provvedere al trasporto da e verso l’aerostazione di 5,5 milioni di passeggeri e che si sta facendo sempre più pesante. Durante un intervento, un ritardo di pochi secondi può costare la vita di utenti e operatori: è un problema segnalato da tempo a cui l’azienda che gestisce il Galilei non ha dato risposta», lamentano i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Usb e Conapo, riuniti martedì in presidio con una ventina di vigili del fuoco.



«Anche la zona di esercitazione assegnata da Toscana Aeroporti non è idonea - proseguono -: lo Stato ha acquistato un simulatore, dove sono riprodotti la carlinga, il motore di Boeing 737 e diversi scenari in cui potrebbero trovarsi ad operare i vigili del fuoco, ma raggiungerlo è quasi un’impresa». Criticità che il direttore regionale dei vigili del fuoco Roberto Lupica ha denunciato in una lettera inviata ai vertici di Toscana Aeroporti sottolineando che «l’attuale ubicazione della sede non è adeguata alle esigenze di soccorso». Al fianco dei vigili del fuoco si schiera la consigliera regionale del M5S Irene Galletti, ricordando l’interrogazione presentata alcuni anni fa sui problemi denunciati dai caschi rossi del Galilei ed annunciando un’interrogazione parlamentare sul mancato utilizzo del simulatore, costato circa 700mila euro. —