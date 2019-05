Una cordata di imprenditori vuole acquistare il Piombino

PIOMBINO. Stavolta la cordata c’è davvero e sembra fare sul serio: il piano A è comprare l’Atletico Piombino, il piano B è aggiudicarsi comunque la gestione dello stadio Magona, fondare una nuova società e ripartire dalla Terza categoria.



In questi anni di cordate se ne è parlato talmente tanto che era diventata un po’ una leggenda metropolitana. Almeno fino a oggi.



Oggi un gruppo di imprenditori è uscito allo scoperto, ha chiesto un incontro al presidentee lo ha ottenuto tramite il commercialista di quest’ultimo,. L’incontro è stato fissato per le 18 di lunedì proprio nello studio del commercialista. Da una parte un paio di portavoce di questo nuovo gruppo, dall’altra Spagnesi e i suoi soci.Ma chi c’è in questa cordata? Al momento sono stati rivelati solo alcuni nomi.Quelli di, giornalista ed ex presidente degli arbitri piombinesi; di, titolare del ristorante “Al solito posto” e quest’anno allenatore del Salivoli; di, titolare della ditta “I Serramenti”; di, presidente dei Veterani sportivi.«Per ora – dice Gherardi, che si presenta come portavoce di questo gruppo – preferiamo mantenere una certa riservatezza sugli altri nomi».A quanto ci risulta, i nomi che mancano sono quelli di, titolare della “Idam”; di, direttore dell’hotel “Phalesia”, che già quest’anno aveva dato un grosso contributo alla causa ospitando in albergo numerosi giocatori del Piombino tra quelli venuti da fuori; di, già dirigente dell’Atletico Piombino fino allo scorso anno. E poi il nome più “pesante”:, il re degli yacht. Titolare e amministratore delegato della “Sicmi Sea Style”, impresa di Massafra (Taranto) che si occupa di metallo da costruzione e che dal 2004 si dedica anche alla realizzazione di superyacht, Di Napoli da alcuni anni opera anche a Piombino. La Sicmi infatti ha un cantiere a Montegemoli in cui lavorano un centinaio di persone. Di Napoli ha già qualche esperienza nel mondo del calcio, di recente è stato anche nel consiglio di amministrazione del Taranto, in serie C.Insomma, un imprenditore che in qualche modo conosce l’ambiente e che soprattutto ha una consistente disponibilità economica.Il piano A, dicevamo, è quello di arrivare a una compravendita della società sportiva Atletico Piombino e ripartire dalla Promozione.Spagnesi del resto, soprattutto in questi ultimi due anni, non ha mai fatto mistero di essere disposto a passare la mano. E non è un mistero nemmeno la cifra ipotizzata dal presidente nerazzurro per vendere l’Atletico: 80mila euro. A quanto pare, una somma che i nuovi imprenditori sarebbero disposti a sborsare.Poi c’è la questione della gestione dello stadio Magona, di proprietà comunale. La concessione dell’impianto era scaduta alla fine dello scorso dicembre ma era stata prorogata fino al termine del campionato, che si è concluso domenica scorsa con la retrocessione in Promozione.Il nuovo bando per la gestione dello stadio scade il 9 maggio e nei giorni scorsi Spagnesi aveva avuto anche un paio di incontri in Comune per raggiungere una specie di transazione. Tra canone e bollette, l’Atletico Piombino infatti deve ancora versare nelle casse comunali una cifra intorno ai trentamila euro ma allo stesso tempo Spagnesi vanta numerosi crediti nei confronti dell’amministrazione comunale per l’affitto dei mezzi Bertocci. Senza sciogliere questo nodo, non potrebbe partecipare al bando per la riassegnazione dello stadio.In caso di vendita dell’Atletico, per la nuova società non si porrebbe il problema dello stadio: basterebbe partecipare al bando fornendo le normali, dovute garanzie.Ma, come si è accennato all’inizio, la cordata è pronta comunque a partecipare al bando anche senza rilevare l’Atletico Piombino e senza disputare il campionato di Promozione 2019-2020, fondando invece una nuova società che dovrebbe iscriversi alla Figc e ripartire dalla Terza categoria.Nel mezzo ci sono molte questioni da sistemare. Su tutte, il ruolo del Comitato #Stadioxtutti. Il gruppo di volontari infatti non solo da un anno si è sobbarcato il peso della ristrutturazione e manutenzione concreta del Magona, ma proprio in questi giorni stava trattando con Spagnesi per ottenere la gestione del settore giovanile. Erano stati individuati anche i responsabili, tra cui il direttore sportivo del settore, il quale a sua volta aveva già preso contatti e impegni precisi con quasi tutti gli allenatori dei ragazzi.«Noi non abbiamo ancora parlato con nessuno del comitato – spiega Mazzola – per una questione di correttezza. Perché non è ancora il momento, è ovvio, c’è una trattativa tuttora da aprire. Ma è altrettanto ovvio che per noi la presenza del comitato sia fondamentale. Abbiamo già molte idee, che poi sono le stesse del comitato, come allestire un secondo campo per gli allenamenti e potenziare il settore giovanile. Ripeto, se questa trattativa andrà in porto come spero, i primi che contatteremo saranno proprio i membri del comitato».«Quanto alla prima squadra - continua Mazzola - dovrà essere formata in prevalenza da piombinesi, da ragazzi cresciuti qui. E contiamo anche di far rientrare qualche ex giocatore nerazzurro. Ma abbiamo già le idee chiare anche per quanto riguarda l’allenatore, il direttore sportivo e tutte le figure di riferimento».Anche qui, in caso di cessione un’altra questione da sistemare sarà proprio quella dell’allenatore. Spagnesi aveva già preso accordi con. «Vediamo, ma è prematuro parlarne – dice Gherardi – c’è ancora una trattativa da imbastire. Abbiamo già un piano e nomi per tutti i posti. Noi vogliamo fare qualcosa di importante per il Piombino e per la città di Piombino».Ieri i mattina, quando sulsono uscite le dichiarazioni di Spagnesi che delineava la cornice nella quale ricostruire il futuro nerazzurro, facendo insomma capire di essere pronto ad andare avanti, alcuni di questi imprenditori si sono sentiti spiazzati. «Molti dubbi ci sono venuti - conferma Gherardi - e abbiamo telefonato a Lavagnini, il quale ci ha confermato sia l’appuntamento che l’interesse di Spagnesi a trattare. A quanto pare, aveva detto quelle cose per far capire che la società c’era. Nessun problema. Anche noi ci siamo e speriamo che questa operazione vada in porto». —