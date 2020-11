“Preparàti all’emergenza”: 5ª Ipsia alla finalissima

PIOMBINO. Che finalissima “Premio scuola digitale 2019-20” (MIUR) lunedì 16 novembre: sfida a tre tra Toscana, Piemonte, Veneto, Toscana che vuol dire 5ª Ipsia Volta di Piombino.

Dopo una semifinale durata due giorni, tra il 9 e il 10 novembre. «La diretta nazionale del premio – il racconto on line di Michele Collavitti, docente Ipsia, tutor alternanza scuola lavoro, che ha seguito ogni fase di costruzione e realizzazione di questo progetto – è arrivata con un percorso iniziato lo scorso anno che ha visto gli allievi del “Carducci Volta Pacinotti” arrivare primi alle selezioni provinciali, primi alle selezioni regionali tra decine di scuole della Toscana e adesso a rappresentare la regione Toscana alle finali nazionali. Un gran bel traguardo per i nostri ragazzi straordinari».

“Contest” on line – viste le normative antiCovid19 – con la regia da Cinecittà studio Roma 7.



Pure ieri mattina dalle 9 alle 13, alcuni studenti da tutta Italia hanno partecipato in streaming presentando gli studi delle 21 squadre vincitrici delle fasi provinciali e regionali.Dai laboratori Ipsia di via della Pace(5BMAT Ipsia) a fare da voce narrante a compendio del video che racconta il progetto “Preparàti all’emergenza”. Video visto più volte, ma resta difficile non emozionarsi sin dalle immagini che ricordano il successo all’Erl Emergency Robots a Tor del Sale e il seguente studio di logiche programmabili digitali applicate ai robot d’emergenza. Dunque il progetto di esacottero per missioni di soccorso e salvataggio con tecnologia “Open Source”.Ma, ieri, giornata mondiale della scienza, scorrono in video davvero tanti progetti coinvolgenti, con robot che sembrano cartoni accompagnate dalle canzoni più ascoltate del momento.Finché si arriva alla selezione finale delle tre scuole per la finalissima di lunedì 16: certo già essere arrivati fin qui è una soddisfazione per tutti, però...Poi l’annuncio della top dalla decima posizione alla quarta, con applausi di sottofondo da un pubblico che non c’è. Piombino assente all’appello.Restano i primi tre, come viene assicurato “annunciati in ordine casuale”... ecco che sullo schermo blu appare la scritta in bianco grande Toscana Isis Carducci Volta Pacinotti Piombino – Livorno “Preparati all’emergenza”. «Andiamo a Piombino» ricorda la voce narrante e forse Scaffai a questo non si era abbastanza preparato: «... finalisti sono emozionato (quasi la voce non si sente) sì e contento, non ce l’aspettavamo, siamo determinati! » .Grande commozione condivisa dai portavoce degli istituti che ce l’hanno fatta e persino dai tre giurati, tutti esperti selezionati dal ministero tra studi progettuali, Cinecittà, Cnr.«Un sogno! – dice Michele Collavitti – Un sogno iniziato lo scorso anno con le selezioni provinciali, poi con quelle regionali fino ad arrivare a rappresentare la toscana in queste semifinali nazionali. Partiti assieme a 1300 scuole e 30mila alunni da tutta italia fino ad arrivare a oggi dove 21 progetti bellissimi e complessi venivano esposti di fronte ai giurati selezionati dal ministero dell’istruzione. Di questi 21 progetti ne sono stati scelti 3 per partecipare alla finalissima nazionale in diretta da Roma Lunedì 16 – ricorda – I progetti italiani in finalissima sono: Toscana – Piombino (Carducci Volta Pacinotti), Piemonte – Ivrea, Veneto – Verona».«In presidenza ho assistito alla presentazione di questa semifinale finalissima del “Premio scuola digitale” – il commento della dirigente Isis “Carducci Volta Pacinotti”,– ha gareggiato anche la mia ex scuola il liceo scientifico Grassi di Latina dove ero docente... Un’impresa eccezionale, la finalissima, per l’Ipsia, grazie ai professori, a Collavitti ma soprattutto ai ragazzi che si sono messi in gioco. Studenti che sono riusciti a concentrare l’attenzione su Piombino, piccolo centro in grado di tenere il passo a livello nazionale...». Oltre i banchi di scuola, più che speranza di futuro, già realtà. –