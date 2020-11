Due alunni positivi al Covid, chiusa la scuola dell'infanzia di Carpani

PORTOFERRAIO. La scuola dell'infanzia di Carpani, alla periferia di Portoferraio, resterà chiusa fino al 20 novembre. Lo ha stabilito la dirigente scolastica Daniela Pieruccini, in accordo con il Comune di Portoferraio e l'Asl, in seguito alla positività riscontrata su due alunni della scuola. "Facendo seguito alla comunicazione del dipartimento di prevenzione dell’Asl - scrive la scuola in una nota - che ha riscontrato due casi di positività da Sars-Cov-2 per due alunni frequentanti il plesso dell'Infanzia di Carpani, la dirigente scolastica Daniela Pieruccini, in accordo col dipartimento di prevenzione e col sindaco, dispone la chiusura cautelare della scuola dell’infanzia di Carpani dal giorno 12 novembre al 20 novembre inclusi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare eventuali successive misure da adottare".