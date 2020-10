Professore muore dopo l’intervento a Villamarina, lutto in città

Massimo Bettini impegnato in una lezione di fisica on line

PIOMBINO. Un intervento chirurgico di routine all’ospedale Villamarina giorni fa, tanto che i suoi studenti lo aspettavano già da questa settimana. Sgomento nel mondo della scuola e in città, sin dalle prime ore di ieri mattina, per l’improvvisa scomparsa – per complicazioni – di Massimo Bettini, 66 anni, docente di matematica e fisica all’Istituto di istruzione superiore Carducci Volta Pacinotti.

Prima che professore – come si legge sulla sua pagina Facebook – Bettini ha fatto il motociclista al comando di polizia municipale. Maturità al liceo scientifico, una volta presa la laurea in matematica all’Università degli Studi di Siena la scelta dell’insegnamento. Cattedra all’Isola d’Elba, poi a Cecina; dagli anni Novanta a Piombino. Al liceo Carducci a lungo stretto collaboratore della dirigente scolastica Gabriella Raimo, considerato un po’ da tutti “il vicepreside”.

Un’infinità i ricordi social col passare delle ore: di professori, genitori poi tanti, ma tanti studenti di ieri e di oggi.