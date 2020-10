Maxi impianto di cozze nel golfo di Piombino, darà lavoro a 45 addetti

PIOMBINO. L’oro nero, nel golfo di Piombino, si coltiva. E promette, a regime, di dare lavoro a 45 addetti. Entra in produzione l’impianto di mitilicoltura che fa capo alla cooperativa Centro di sviluppo ittico toscano (Cesit): uno specchio di mare di 340 ettari in concessione demaniale, in cui si sviluppano 75 chilometri di linee di allevamento, che ne fanno il più grande del Tirreno. Il tutto con la promessa di una produzione annua di 3mila tonnellate di cozze da commercializzare sul mercato nazionale del fresco.



Già 8 persone stanno operando nell’impianto dove nell’arco di 24 mesi si arriverà a impiegare 45 addetti. Tre gli equipaggi da mettere in acqua. Una prima imbarcazione è già operativa e altre due sono in arrivo a Piombino nelle prossime settimane. «La lavorazione e il confezionamento verranno fatti a bordo – dice il presidente Cesit Roberto Manai –. Il tutto con soluzioni tecnologiche avanzate per la tracciabilità e la valorizzazione di questa produzione che ha tra le sue caratteristiche la filtrazione delle acque per alimentarsi. Un prodotto locale d’eccellenza, grazie anche alle qualità delle acque del golfo di Piombino, che commercializzeremo attraverso la grande distribuzione in Liguria, Toscana e Lazio».



L’impianto Cesit è il risultato di un lungo iter, durato 7 anni, e di studi per mettere a punto le migliori soluzioni di coltivazione e gestione del prodotto. In prospettiva, si pensa anche a lavorazioni a terra per la valorizzazione delle cozze, dal confezionamento sgusciate fino alla preparazione di sughi già pronti. E il fatto che abbia trovato stanza a Piombino non è casuale. Qui, oltre alle peculiarità del golfo c’è una delle poche aree a mare della Toscana dedicate all’acquacoltura. Un settore dalle grandi promesse e in cui si contano già decine di addetti. Nella coltivazione delle cozze c’è già un’esperienza attiva da oltre un anno. Altre imprese invece sono specializzate nell’allevamento di orate.La cooperativa Cesit per la realizzazione dell’impianto si è avvalsa di imprese locali. Il presidente sottolinea che «gli ancoraggi a mare sono stati fatti con blocchi naturali di pietra di cava». E lo fa per richiamare l’attenzione alle questioni ambientali: «Abbiamo eliminato le fascette in plastica con cui vengono assicurate le calze, ovvero le reti in cui si sviluppano i mitili, studiando una particolare legatura in corda».L’impianto è offshore, si localizza a 2,8 miglia al largo della Costa Est, per garantire un ambiente ottimale ai molluschi. Un investimento nell’ordine di 5,2 milioni di euro che dovrebbe vedere la produzione a regime da giugno del prossimo anno per poi arrivare a completare la filiera con le lavorazioni negli impianti a terra entro 24 mesi. Le prime raccolte di cozze sono state fatte lo scorso anno, mentre si è lavorato per saggiare e mettere a regime le soluzioni impiantistiche e software progettati ad hoc. «Nella coltivazione svolta fino a oggi nell’impianto si attivano tutte le fasi naturali, dalla riproduzione allo sviluppo dei mitili», sottolinea Manai.In vista dell’entrata a regime delle lavorazioni in collaborazione con il sindacato Uila Pesca Toscana è stato fatto uno specifico corso di formazione per inoccupati a cui si sono iscritti in 14 e di questi 12 sono risultati idonei.Il segretario regionale Uila Pescaparla di «un’esperienza che è una vittoria per il sindacato perché al termine del percorso l’azienda sta facendo assunzioni di qualità e nel rispetto del contratto nazionale di categoria». Delle 146 ore del corso 80 sono quelle che sono state dedicate alle competenze tecniche richieste per le diverse mansioni previste da Cesit. Il 13 ottobre c’è stata la consegna degli attestati. Ed è una cerimonia che segna anche un primo ingresso al lavoro come avventizi, in vista della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. —