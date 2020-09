Barbi punta all’eradicazione dei cinghiali: «La Regione tolga "l’area vocata" all’Elba»

MARCIANA. «È il momento di porre fine alla violenza consumata ai danni del nostro territorio ed allo spreco che si è perpetuato nel tempo e di cui tutti siamo colpevoli o complici. È il momento di assumersi questa responsabilità». Così Simone Barbi, sindaco del Comune di Marciana, chiede ufficialmente l’abolizione dell’area vocata al cinghiale all’Elba, dopo il susseguirsi dei danni causati dagli ungulati. Marciana, del resto, è forse il comune più colpito. Il primo cittadino di Marciana ha inviato la richiesta al nuovo presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al Prefetto di Livorno Paolo D’Attilio e, per conoscenza, al presidente del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano Giampiero Sammuri. «Territori naturalmente limitati come le isole non dovrebbero mai divenire luoghi di “sperimentazioni” in termini di introduzione di specie animali – racconta Barbi – tuttavia, purtroppo, l’Elba lo è stato. Il territorio marcianese si è reso “colpevole” di aver ospitato le prime popolazioni di cinghiali introdotte a fini venatori e quelle di mufloni a fini turistici. La presunzione umana ha indotto a sottovalutare molteplici elementi critici e in pochi anni il numero di entrambi gli ungulati è andato fuori controllo».



Nel frattempo, ricostruisce il sindaco di Marciana, il territorio elbano è stato sottoposto ad un regime di tutela ambientale e da anni la zona occidentale rappresenta il cuore del Parco nazionale: «Questo significa – dice Barbi – che potrebbe “mettere a reddito” le ricchezze naturali e culturali di cui dispone e per la propria economia potrebbe puntare sul turismo anche prima e dopo la stagione balneare, un turismo qualificato e consapevole». Questo, secondo Barbi, non è avvenuto anche a causa della presenza massiccia di ungulati. «Rappresentano una costante minaccia per ogni attività presente – attacca – Ad oggi gli animali vagano per le strade e all’interno dei paesi e nel tempo sono costantemente aumentati i danni alle proprietà private, a quelle pubbliche, e il pericolo per le persone. Il patrimonio di biodiversità si sta progressivamente e irrimediabilmente impoverendo. Il sottobosco è pressoché scomparso; i muretti a secco non resistono all’assalto degli animali; i versanti perdono stabilità. I terreni storicamente destinati all’agricoltura, perfino quelli “comodi” nei pressi delle abitazioni, sono sempre più ridotti a favore degli incolti; le colture agricole che resistono posizionano indispensabili recinzioni, spesso peraltro realizzate con materiali di recupero che deturpano il paesaggio».



Barbi ricorda come il Parco investa da tanti anni cospicue risorse economiche ed umane per contenere il numero degli ungulati. Eppure, in questo contesto difficile, l’area esterna ai confini del Parco è stata classificata di recente dalla Regione come “area vocata” al cinghiale, con lo scopo di conservare tale specifica specie a fini venatori. «La caccia è una passione e come tale va rispettata, quella al cinghiale ibrido super prolifico però sull’Elba non vanta origini storiche, bensì risalenti agli anni ’50/’60 del secolo scorso; viceversa l’agricoltura rappresenta tradizione, cultura, economia – conclude Barbi – Ora si tratta di stabilire priorità e compiere una scelta precisa e definitiva; riteniamo che l’unica scelta possibile e responsabile, considerata la situazione in atto, e in direzione dell’eradicazione, sia quella di revocare la decisione che ha visto divenire l’Elba “area vocata al cinghiale».