«All’Elba c’è un deposito di carburante, ma Zini e la Regione lo hanno dimenticato»

PORTOFERRAIO



«All’isola d’Elba esiste ancora un deposito costiero di carburanti funzionante, eppure il sindaco Zini e la Regione Toscana sembrano essersene dimenticati». Così Corrado La Rosa, amministratore unico di Elbana Petroli, la società che gestisce il deposito di carburanti nell’area retroportuale di Portoferraio, ha commentato la notizia relativa alla possibile attivazione di una tratta pubblica aggiuntiva riservata al trasporto di carburante da parte di Toremar, attraverso una modifica del contratto di servizio tra l’ente regionale e la compagnia di navigazione.

Quarantotto coppie di corse annue, per un servizio sperimentale che avrà la durata di tre anni, fino al 2023, sostenute con un contributo regionale complessivo di 625mila euro. La delibera della giunta regionale, sollecitata da una nota inviata dal sindaco di Portoferraio, è stata accolta con sorpresa e con amarezza nella sede della Elbana Petroli. In particolare a non andare giù alla società, hanno voluto spiegare all’amministratore La Rosa e la legale della società, il mancato coinvolgimento in questa decisione presa dalle istituzioni e i contenuti della nota inviata dal sindaco alla Regione, nella quale si riassumevano i disagi che si sono verificati nei mesi estivi «tanto da temere – si legge nel testo della delibera regionale – l’interruzione dell’approvvigionamento all’isola di carburante e difficoltà di assicurare la regolare erogazione dei servizi pubblici essenziali come il trasporto pubblico, anche dei mezzi di soccorso, della protezione civile, dei vigili del fuoco, di scuolabus, nonché la regolare raccolta e gestione dei rifiuti». «Inoltreremo la richiesta di accesso agli atti per poter leggere la nota, ma i contenuti emersi sono inaccettabili – precisano La Rosa e Mancuso – in tutti questi anni non abbiamo mai lasciato uno di questi servizi sprovvisti di carburante. Con questa nota il sindaco ha omesso di considerare che sull’isola c’è un deposito con una giacenza media di 400-500mila litri di carburante». La possibile istituzione della linea dedicata di Toremar (al momento la Regione ha dato mandato al dirigente competente di provvedere alla modifica del contratto di servizio), di fatto, altera gli equilibri del sistema di approvvigionamento di carburante all’isola d’Elba, che si sono complicati la scorsa estate da quando un gruppo di imprese ha chiesto l’istituzione di una linea via mare per bypassare il deposito costiero. Quella proposta dalla Regione, tuttavia, secondo Elbana Petroli non «può essere una soluzione definitiva – aggiunge Mancuso – perché il trasporto del carburante rappresenta solo la metà del problema, mentre l’altra metà è rappresentata dalla necessità di avere una riserva di carburante sul territorio dell’isola. C’è un deposito che funziona, ha una valenza strategica riconosciuta dalla stessa Regione, ha dei serbatoi disponibili e una banchina autorizzata. Per questo motivo non si capisce perché la società non sia stata coinvolta come interlocutore nel processo decisionale che ha portato a questa delibera di indirizzo».L’ingresso di Toremar viene guardato con sospetto da Elbana Petroli, che teme una contrazione del volume d’affari tale da rendere non sostenibile la gestione del deposito costiero. La società si chiede come sia possibile, soprattutto in estate, concedere una tratta dedicata vista la scarsità di slot disponibili nei porti di Piombino e Portoferraio. «Ma si caisce che questa non può essere una soluzione definitiva per il sistema di approvvigionamento di carburante se si considera il fabbisogno reale dell’isola – fa presente La Rosa – ogni anno l’Elba ha bisogno di 22-23 milioni di litri di carburante. Se calibrato sui mezzi gommati, che portano 35mila litri di benzina l’uno, occorrerebbero circa 660 viaggi. È chiaro che 48 coppie di corse non possono bastare». Ma non è l’unico problema che, dal punto di vista di una società direttamente interessata alla vicenda, fa notare Elbana Petroli. «Zini aveva messo tra le priorità la garanzia di un approvvigionamento 365 giorni l’anno e la sicurezza dei trasporti via mare e a terra – aggiunge La Rosa – ebbene, giusto venerdì i traghetti sono stati fermati dal ponente e con la nuova tratta non si eviterà che i “siluri” da 18 metri carichi di benzina si imbarchino e sbarchino sulle navi, per poi girare, di notte, per le strade dell’isola, creando dei pericoli concreti».«Abbiamo sempre detto – conclude Mancuso – che l’emergenza carburante non potesse giustificare tutto questo, peggio ancora se si parla di una soluzione stabilita in maniera preordinata e finanziata con denaro pubblico». —