Landi, il leghista atipico che viene dall’Elba si è preso un posto nel consiglio regionale

PORTOFERRAIO



La faccia è stanca, ma al tempo stesso soddisfatta. Il telefono suona di continuo, fuori dalla biglietteria della Toremar è un via vai di amici, abbracci e complimenti. È questa la prima mattina trascorsa da Marco Landi come consigliere regionale.



Imprenditore elbano, ex consigliere provinciale con un trascorso nel centrodestra e in particolare nell’Udc (fino al 2010). Poi quattro anni senza tessera di partito fino al 2014, quando è entrato nella Lega che stava ripartendo da zero.

Nel 2018 l’incarico di commissario della Lega a Siena per la campagna elettorale che portò alla vittoria del sindaco Luigi De Mossi è stato il trampolino di lancio per scalare posizioni nel partito di Salvini. Marco Landi, figlio di Piero, ex sindaco di Campo nell’Elba e democristiano di ferro, è un leghista atipico ma, di fatto, è il primo leghista elbano a mettere piede nel consiglio regionale. Per mesi ha lavorato a una campagna elettorale che, se si escludono i bagni di folla (e di polemiche) al seguito di Matteo Salvini, ha portato avanti senza eccessi e con toni moderati, senza mai replicare alle bordate più o meno velate dell’alleato-nemico Ruggero Barbetti di Fratelli d'Italia, battuto nella sfida delle preferenze per 3404 a 1991. «Ringrazio tutti gli elettori che mi hanno dato fiducia, è stata una battaglia al fianco di una candidata presidente eccezionale che si chiama Susanna Ceccardi. Una donna vera, una mamma dolce e una politica tenace. Sono davvero orgoglioso di aver corso con lei, anche se purtroppo in Toscana non è andata come doveva andare». Il tono dell’analisi della sconfitta toscana, inutile negarlo, stride con le scene di gioia a cui assistiamo nei pressi del porto: in tanti si avvicinano a Landi, che si trova sul porto con moglie, figlia e con il suo grande alleato Vincenzo Fornino. Tanti sorrisi per quello che, non potrebbe essere altrimenti, è un clima di festa.





Il voto ha dimostrato come l’Elba sia un feudo del centrodestra. In pratica l’opposto di quanto accaduto su scala regionale, dove Eugenio Giani ha respinto senza troppi patemi l’attacco della Ceccardi. «Il mio compito sarà riportare la voce di questo territorio, riavvicinando l’isola alla Toscana – racconta Landi – la nostra provincia non dovrà più essere la periferia di Firenze. I valori, l’operosità e le energie della nostra zona devono essere rispettate: mi impegnerò per portarle sempre più alla luce e farle emergere». L’elezione di Landi in consiglio regionale non è stata certamente una corsa in solitaria. Il leghista ha dovuto combattere a colpi di preferenze contro gli alleati di partito iscritti alla lista presentata nella circoscrizione di Livorno (ha superato Costanza Vaccaro e il consigliere uscente Roberto Biasci rispettivamente di 37 e 221 preferenze). Non solo. Dentro e fuori dall’Elba Landi si è trovato immerso fino alle ginocchia nel fango di una contesa elettorale interna alla coalizione di centrodestra. Il suo rivale più pericoloso, sullo Scoglio, è stato l’ex sindaco Ruggero Barbetti, in corsa nella lista di Fratelli d’Italia che solo pochi giorni prima lo aveva definito «asino politico» perché diceva, in soldoni, di essere l’unico candidato elbano ad avere le chance di entrare in consiglio. I fatti hanno dato ragione a Landi.

«Ringrazio tutti coloro che hanno fatto questa corsa con me, di tutti gli schieramenti politici – dice il neo consigliere usando la tattica della diplomazia – ho ricevuto la chiamata del segretario del Pd elbano Massimo Scelza, mi ha fatto piacere. Credo che la politica non vada mai fatta contro le persone, ma vada fatta in maniera propositiva. Io ce l’ho messa tutta sapendo che era una battaglia che potevo vincere. Non ho mai corso per partecipare, non ho mai corso per fare danno agli altri. Ritengo che la nuova politica debba imparare dei nuovi percorsi». Con diplomazia, dicevamo. Ma calibrando le parole, il messaggio arriva in modo efficace. —