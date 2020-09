Elba, stavolta il partito dell’astensione ha preso una batosta colossale

PORTOFERRAIO. La Toscana contesa come mai prima d’ora ha portato un primo risultato concreto. Il partito degli astensionisti ha preso una batosta colossale. In Toscana come all’Elba. È il primo dato che esce dalla urne “ancora calde”. Per la scelta del nuovo governatore ha votato in Toscana il 62,69% degli aventi diritto di voto. Nel 2015 il dato si era fermato al 48,28%, oltre 14 punti percentuali in meno. La spiegazione? Basta una parola: «competizione».

Gli elettori di centrodestra, per la prima volta dopo tanti anni, hanno creduto nella vittoria. Quelli di centrosinistra si sono recati alle urne in maniera massiccia per difendersi. Questo è avvenuto anche all’Elba dove il richiamo alle urne è stato forte anche per una buona rappresentanza di candidati consiglieri: sono sette, infatti, i politici dell’isola schierati nelle varie liste. I numeri, del resto, parlano chiaro: i votanti sull’isola sono stati 13.693, 3708 in più rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa, chiusa con la vittoria schiacciante di Enrico Rossi (il totale dei votanti allora fu 9985).

I dati percentuali danno un’idea del fenomeno: a Portoferraio, il comune con il numero maggiore di votanti, si è recato alle urne il 48,76%, oltre undici punti percentuali in più rispetto a cinque anni fa. La forbice si amplia ulteriormente nei comuni che, storicamente, sono stati dei feudi del centrodestra: a Porto Azzurro è andato al voto il 54,75% degli aventi diritto (nel 2015 solo il 36,15%), a Campo il 51,08% (33,59% cinque anni fa). Meno ampio l’aumento a Capoliveri (51,21% rispetto al 46,06%), ma perché anche cinque anni fa si era schierato Barbetti come candidato consigliere. Nel 2015 a Marciana votò solo il 23,77% degli elettori (dato più basso in Toscana), stavolta la percentuale è salita fino al 34,5%, a Marciana Marina ha votato il 37,57%. Appena sotto il 50% (49,35%) l’affluenza nel nuovo comune di Rio. —