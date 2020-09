L’estate non sta finendo: «Dobbiamo continuare a dare servizi adeguati con professionalità»

PIOMBINO. E se dopo il 31 agosto non ci fosse il primo settembre, ma il 32 agosto, e poi il 33, il 34 e via dicendo? Secondo questo principio, ieri a Piombino correva il giorno 35 agosto. Il sole alto e la temperatura ancora calda quel tanto che basta per prolungare la stagione di un’estate sui generis. A maggio sembrava non dover proprio arrivare. Almeno fuori casa, in spiaggia, al mare. Il terrore di doverla trascorrere in casa è stato poi disciolto nel “libera tutti” di giugno e, alla fine, raccomandazioni e distanziamento a parte, è stata un’estate piena e soddisfacente. Sia per i turisti che per gli operatori balneari. Ma perché parlare al passato? L’estate non è ancora finita. Ieri, 35 agosto, come direbbe Fabrizio Lotti – titolare della Capannina in Costa est, nonché presidente del Consorzio balneare, vicepresidente Fiba Confesercenti nazionale e presidente Assoturismo Toscana – il sole e il caldo allungavano la stagione. Proprio con Lotti abbiamo parlato, per fare un bilancio dell’estate 2020, fra quel che è stato e che avrebbe potuto essere, con uno sguardo al futuro.



«Giugno è iniziato con paura e tempaccio – dice Lotti – Non ci sono stati così l’affluenza e il ritmo giusto. Non c’è stata la gioia dell’andare al mare, ma più un’occasione subita per evadere dal periodaccio del Covid. Da luglio in poi però è girata benissimo nella nostra zona: Baratti, Costa est e area urbana. Abbiamo visto un grande incremento di affluenza di turisti nel nostro territorio. Chi viene qua sceglie il promontorio prevalentemente per il turismo balneare, ma poi si muove anche per gli eventi; so, ad esempio, che i parchi hanno registrato numeri superiori, sia nei musei che in altri contesti».



Ma l’estate davvero non finisce il 31 agosto? «La palla adesso è rivolta a noi imprenditori – sostiene Lotti – Dobbiamo restare aperti e offrire la massima professionalità e gli adeguati servizi. Rimanere efficienti. È vero, c’è il problema della scuola e anche le elezioni. Potrà fare brutto tempo due o tre giorni, ma pazienza. Non smobilitiamo tutto. Togliamo qualche ombrellone, cambiamo orario di lavoro, ma restiamo sul pezzo, per un paese ancora rivolto al turismo. E soprattutto manteniamo l’accoglienza ad alto livello. Se poi ci sono eventi che attirano turisti è anche meglio. È sicuramente un aspetto importante».E gli eventi in questa estate piombinese non sono mancati, a partire dal cartellone di 20Eventi, apprezzato da molti, criticato in qualche caso. «A me il cartellone è piaciuto molto – afferma Lotti – Purtroppo spesso si fa l’errore nel pensare che ciò che piace al piombinese debba piacere anche al turista. Faccio un esempio: un artista, uno spettacolo, vengono criticati, ma a vederlo c’è l’80% di turisti. E allora che polemica vuoi che esista? Dobbiamo uscire dal concetto molto anni Ottanta del fare cose solo per i residenti. E pensare a eventi che portino gente a Piombino».Tornando alla spiaggia, quella del 2020 è un’estate che, partita sotto i peggiori auspici, ha rivelato luci impreviste: «Personalmente ho vissuto la quarantena da soldatino. Stavo a pensare a cosa fare e a cosa non fare. Come balneari, abbiamo pensato di lasciare inalterati i prezzi, nonostante la perdita di qualche ombrellone a causa delle norme anti-Covid. Siamo passati dal non aprire all’aprire ed è stato stressante soprattutto a livello mentale. Facendo un bilancio, dal punto di vista del vil denaro, è andata molto bene. Anche i villaggi, pur cambiando tipologia di turisti, hanno retto bene. Chi, al contrario si rivolgeva prevalentemente agli stranieri, come la Versilia, ha avuto problemi. Il nostro territorio no. Era un’idea che avevo dichiarato già prima dell’estate, in tempi non sospetti. Logicamente abbiamo sofferto un po’tutti il turismo mordi e fuggi, e abbiamo dovuto mandar via gente nel weekend e non solo. La tipologia dei nostri clienti è familiare e con il Covid si è rivelata anche maggiore l’esigenza di spazio».Il Comune di Piombino è stato fra quelli che non ha accordato ai balneari un ampliamento temporaneo delle concessioni. È stato un problema per gli stabilimenti? Lotti va oltre, e chiama in causa una nuova concezione della spiaggia, a lungo termine: «Sul negato ampliamento se n’è dibattuto anche troppo. Sta di fatto che è difficile sapere a questo punto se abbia prodotto vantaggi o svantaggi. La questione è una sola: speriamo che i turisti siano affascinati dal territorio e che tornino volentieri. Non si parla solo di fidelizzazione, ma di attirare nel nostro promontorio chi lo vede per la prima volta. E poi c’è da migliorare tantissimo». In cosa? «La qualità dell’arredo urbano e anche della Parchi Val di Cornia. Gli accessi al mare, e fornire altre opportunità per ulteriori strutture balneari. Personalmente non sono a favore dei punti blu, ma di più punti fissi. Il concetto della Parchi va rivisto: è giusto mantenere la natura, ma sarebbe altrettanto giusto buttare un occhio attento alle opportunità degli imprenditori, per nuove iniziative commerciali. Si vuol fare cinema all’aperto? Sport? C’è bisogno di spazi. E poi favorire un rapporto fra pubblico e privato per investire. Dove? Nel parco della Sterpaia, a Baratti. Dove occorre. Non guardo mai indietro, ma sempre avanti. Siamo disponibili a una programmazione, non solo turistica, del territorio? Vogliamo prendere il toro per le corna e mettere una volta per tutte in sicurezza il golfo di Follonica nella sua totalità? Questi sono aspetti importanti. Dobbiamo con forza rivolgersi alla Regione. C’è bisogno di investimenti regionali. E tutti insieme dobbiamo spingere per questo». –