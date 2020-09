Fanno saltare la cassaforte della Coop di Riotorto. Bottino 10mila euro

PIOMBINO. La tecnica è la stessa del furto alle Poste messo a segno a inizio giugno, ma dovrebbe essere una banda diversa quella che ieri notte ha colpito alla Coop di Riotorto. Il bottino ammonta a circa diecimila euro. In azione tre persone col volto coperto dai passamontagna. Orario: le 1, 30. Non si sa altro, nemmeno con quali mezzi siano arrivati e ripartiti i malviventi. Le uniche immagini a disposizione dei carabinieri, che conducono le indagini, sono quelle dell’impianto di videosorveglianza interno. Fuori, davanti al supermercato di via De Amicis e nel resto della frazione, telecamere non ce ne sono. I ladri con ogni probabilità hanno usato dell’acetilene, nelle immagini si vedono mentre introducono il tubo nella cassaforte per farla saltare. Nell’esplosione, molte banconote sono volate via e sono rimaste sul pavimento. I malviventi non hanno perso tempo, hanno arraffato il grosso e sono scappati. Dove, non si sa. Ma si presume che abbiano imboccato la variante Aurelia.



L’allarme del punto vendita è collegato con la sede di Vignale: da qui è stata girata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti con due pattuglie. Ma dei ladri, ormai, nemmeno l’ombra.



Molte, dicevamo, la analogie con il colpo messo a segno nella notte fra il 6 e il 7 giugno, intorno alle 2, 30, alle Poste di via della Bottaccina. Anche in quel caso i ladri fecero saltare il bancomat. Portarono via un bottino maggiore, circa 30mila euro. Un’ora dopo altro colpo, con la stessa tecnica, a Roselle (bottino 70mila euro). Allora furono visti fuggire a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta e di una JeepE proprio la banda delle Poste potrebbe essere quella sgominata alcuni giorni fa dalla polizia e dai carabinieri di Bologna. Ieri gli investigatori emiliani hanno illustrato l’operazione che ha condotto in carcere sette persone, la “banda della Giulietta” così chiamata per il modello di auto utilizzata. Il sistema per fare saltare in aria gli sportelli era quello della “marmotta”, un parallelepipedo metallico riempito di esplosivo e infilato nelle fessure del bancomat. Gli investigatori ne hanno sequestrate otto nelle perquisizioni fatte giovedì scorso, quando sono stati eseguiti sette provvedimenti di fermo. Al gruppo sono attribuiti sicuramente tre assalti: uno andato a segno il 22 agosto in una banca nel Bolognese (bottino sui 10mila euro) e due tentati fra luglio e agosto a Monzuno (Bologna) e a Lunano (Pesaro Urbino). Ma, è stato detto in conferenza stampa, si indaga anche sui colpi in Toscana. Da dove peraltro è partita l’indagine, condotta dalla questura di Pistoia.Intanto a Riotorto il livello di sopportazione è al limite., consigliere di quartiere del Pd, si sfoga su Facebook: «Riotorto è diventato il paese preferito dai malviventi. Credo di poter parlare a nome di tutti i riotortesi quando affermo che questi atti sono per la nostra comunità un dispiacere immenso. Un quartiere, una volta tranquillo, è diventando la meta preferita di malviventi. È necessario e urgente trovare una soluzione. La mancanza di un controllo stabile di forze dell’ordine rende questo quartiere più fragile. Non è più rimandabile un tavolo di confronto con tutte le istituzioni. Va individuata una soluzione per aumentare la sicurezza in questo quartiere, prevedendo un presidio statico della polizia municipale e anche delle forze dell’ordine. Tutte le forze politiche, dell’ordine e istituzionali devono dare una risposta forte e concreta. Riotorto non può diventare punto di riferimento incontrastato di chi delinque». –