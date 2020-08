Sono i cinghiali i nemici più pericolosi per la vendemmia nell’anno del virus

Sono scattati i preparativi per la vinificazione: buone premesse per il clima regolare, ma gli ungulati sono una minaccia

IL RACCONTO



Parte la vendemmia nell'anno della pandemia, che di certo non affligge i vigneti. In compenso ha abbondantemente colpito nel pianeta gli umani, ma come racconta Carlo Ederle della Tenuta le Ripalte di Capoliveri, un “virus” particolare esiste da anni sull'isola ed è quello dei cinghiali che fanno il bello e cattivo tempo, come riportato ampiamente è più volte dalle nostre cronache.



Non a caso il noto viticoltore del paese collinare segnala che: «La vendemmia da noi è iniziata appena dopo ferragosto e la produzione prometteva bene, ma purtroppo i cinghiali ci hanno causato gravi danni distruggendo parte dei vigneti e si sono mangiati abbondantemente l’uva matura». Una premessa amara della preparazione di una vendemmia che, tuttavia, promette bene. Fa parte del Consorzio che associa i produttori di vino Elba Doc, diretta dadella tenuta Acquabona di Portoferraio,agronomo, il quale agisce nella sua azienda agricola Sapereta, posta nella piana che precede il paese di Porto Azzurro. «La vendemmia 2020 – dice al– si profila buona sia per la qualità sia per la quantità delle uve. È ancora un po’ presto per fare una previsione certa e da qui alla fine del mese ci giochiamo la qualità della vendemmia. Ma le premesse sono buone: l'anno ha avuto un clima regolare. Alcune uve sono leggermente in anticipo come il Moscato, altre, come il Vermentino e il Procanico, sono nella media e quindi c'è bisogno ancora di 2-3 settimane di maturazione. Il mercato ha incertezze create dalla pandemia, che limita gli acquisti dei ristoratori a poche bottiglie per volta e questo si riflette sulle giacenze in cantina. La grande distribuzione ha compensato ma solo in parte».Abbiamo sentito due nuovi produttori,. Il primo opera nella tenuta "La Sabatinaccia", che prende nome da una località della Valdana, dove si trova il suo podere: «Sono di Reggio Emilia e nel 2012 ho iniziato questa nuova attività. Nel passato ho svolto l'attività di medico allergologo e ho realizzato un cambio netto di vita, non certo facile. Ho dovuto fare corsi a vari livelli, fino ai massimi, per conoscere ogni dettaglio delle produzioni vitivinicole ed olivicole, avvalendomi di esperti che sono intervenuti anche nelle mie colture per le verifiche. La motivazione in me è forte e per vinificare affido le mie uve alla cantina e alla grande competenza di Italo Sapere, con eccellenti risultati. Nei miei vigneti ci sono viti anziane di circa 50 anni, piante che hanno completamente assorbito tutte le caratteristiche del territorio.

Quindi il mio vino Elba Bianco ha ottenuto la Doc ed è buono tanto da essere apprezzato non solo all'isola, ma anche fuori, risultando concorrenziale a molte altre etichette. Una grande soddisfazione che mi spinge ad andare avanti. Poi produco olio evo possedendo circa 650 piante e il mio olio di ottima qualità si potrà fregiare del marchio Igp Toscano e come mostrano le immagini sto sperimentando, forse per la prima volta in Italia, una protezione delle piante con reti per contrastare la mosca olearia.

Tutta la mia attività è certificata biologica e nei miei terreni di circa 4 ettari produco anche piante officinali tipiche isolane e toscane, come l'Elicriso e l'Iris pallida ed ho ottenuto riconoscimenti da parte di ditte cosmetiche che usano tali aromi naturali nei loro prodotti. Sono infine fiducioso che la vendemmia sarà buona perché l'uva è bella come qualità e anche gli ulivi promettono bene. Confido quindi su una buona commercializzazione dei miei prodotti in tutto lo Stivale». E si è affacciata nel panorama elbano anche la famiglia Giannini con la tenuta Santa Caterina allo Scotto di Portoferraio, nei pressi della chiesetta omonima del 1851.

È stato realizzato un agriturismo grazie alla ristrutturazione di un antico casale ottocentesco che risulta immerso nel verde degli ulivi, circondato da vigneti e agrumeti. Titolare è Letizia Parrini che spiega: «Abbiamo acquistato due anni e mezzo fa questa antica tenuta con circa tre ettari di vigneti Doc. Siamo alla nostra seconda vendemmia e per la vinificazione e l'imbottigliamento ci avvaliamo di una delle cantine storiche dell'isola. Disponiamo di vigneti, ulivi secolari e del frutteto, nonché della struttura ricettiva per turisti. Ad oggi coltiviamo due ettari circa di Sangiovese ed un ettaro di Procanico. La vendemmia è ormai alle porte e si profila buona sia per qualità delle uve e la loro là quantità, seppure la previsione non è ancora sicura. La maturazione delle uve è stata fino ad oggi regolare e quindi siamo fiduciosi». —