Salvini e Ceccardi in tour: «A Piombino abbiamo battuto la sinistra e stavolta possiamo vincere in Toscana»

Un po’ di ecoballe, un pizzico di Jindal, una spruzzata di turismo sul no alle discariche (ma sì ai termovalorizzatori): così Matteo Salvini e la candidata della Lega alla presidenza della Regione, Susanna Ceccardi, hanno sfiorato qualcuno dei temi locali più caldi in piazza Bovio, dove di fronte a circa 400 persone hanno affrontato l’ultima tappa di ieri del loro tour elettorale, che prima aveva toccato Rosignano e poi Cecina.



Per il leader del Carroccio quella in Toscana è una sfida chiave, anche per le sue ambizioni di dare una spallata al Governo, e qui «la partita è aperta per la prima volta. La differenza – sostiene Salvini – la fa chi non vota. Stavolta il destino della Toscana non è in mano a un partito, ma ai cittadini. Il treno del cambiamento passa il 20 settembre».



Salvini e Ceccardi arrivano da viale del Popolo entrando in Municipio da una porticina per evitare la folla e raggiungere l’ufficio del sindaco, dove si sono intrattenuti per una mezz’ora.Il sindaco, dopo le polemiche sull’invito in Comune in questa fase preelettorale, scegli di non farsi vedere, né all’uscita di Salvini e Ceccardi, né in piazza Bovio, rilasciando solo una breve dichiarazione alle agenzie in cui spiega che si è trattato «di un’occasione per illustrare i problemi di Piombino a dei rappresentanti delle istituzioni, perché abbiamo bisogno del supporto dello Stato e dell’Europa per realizzare il Nuovo patto per Piombino».Ceccardi nella brevissima sosta prima del comizio confida ai giornalisti di essere «carica, perché la campagna elettorale sta andando molto bene». Salvini non sembra stanco dopo la lunga giornata, e all’uscita dall’ufficio di Ferrari regala battute: «Non so nulla dell’arresto per frode di(l’ideologo di Trump, fervido sostenitore di Salvini e) non riesco a star dietro nemmeno ai miei di processi...», spiega di aver incontrato il vicepresidente esecutivo di Jsw,, («siamo in pressing, vedremo prossimamente gli sviluppi. A noi interessa tutelare i posti di lavoro, ma qui c’è da risolvere anche un problema infrastrutturale, da decenni Piombino aspetta 4 chilometri di strada»), non si dice preoccupato dal record di contagi registrato ieri in Italia: «Giusto avere precauzioni, ma basta col clima di terrore, le terapie intensive sono sotto controllo e il virus certo non è come a marzo».La piazza non si riempie ma il clima è caldo, applausi all’arrivo per Salvini e Ceccardi, un paio di cartelli polemici, qualche epiteto («incosciente, immorale, irresponsabile») ma nessuna contestazione plateale.L’apertura tocca a Ceccardi che loda i piombinesi «per aver scardinato un sistema di potere dopo 70 anni proprio sui teni sociali che una volta erano della sinistra. Ora siamo noi a difendere gli operai, le partite Iva, i commercianti».Ribadisce la convinzione che la sinistra «proverà a difendersi alle elezioni sbandierando i temi dell’antifascismo, ma la Toscana ormai è post ideologica, pensa al concreto. Il mio avversario, mai chiamato per nome) rifiuta il confronto, sa solo scappare, mentre noi affrontiamo i problemi».Un plauso a Ferrari, «coraggioso perché ha strappato il tema ambientale agli avversari che vogliono il raddoppio della discarica, mentre qui si può puntare sul turismo. Questi impianti vanno chiusi, molto meglio i termovalorizzatori di cui dovremo discutere dopo le elezioni».Poi tocca a Salvini, che attacca la Regione sulle ecoballe, perché «ha dormito, se n’è accorta dopo qualche anno e non aveva chiesto neanche la fidejussione, così le bonifiche le pagheranno i toscani», mentre suil suo giudizio è che «quando uno si riduce agli insulti e agli appelli al voto disgiunto a un mese dalle elezioni vuol dire che non è convinto di quello che ha fatto».Ma gli attacchi arrivano anche al Governo, sul tema della ripartenza della scuola a settembre, così da affermare che «se se non votate Lega vi meritate lche da due mesi si sta occupando dei banchi con le rotelle, mentre non riesce a dare una risposta ai presidi, agli insegnanti, ai babbi e alle mamme», e sulle mascherine «che ci dobbiamo mettere anche a letto, mentre 10mila balordi arrivati sui barconi girano indisturbati per l’Italia». Infine lancia il dubbio sul possibile rischio di uno slittamento del voto, per la ripresa dei contagi: «Mettere in discussione le elezioni mi sembra una follia. Speriamo che si vada a votare per le regionali, non vorrei che qualcuno – conclude – sentendo che l’aria di cambiamento tira forte non soltanto in Toscana, ma anche nelle Marche e in Puglia, possa farsi venire idee strane. Il diritto di voto ai toscani non può essere negato». –