Maxi commessa per l’azienda Pim dal colosso Usa Resolve Salvage

PIOMBINO. Scalo al porto. Sulla banchina in concessione a Piombino industrie marittime (Pim) si scaricano i pezzi di un cargo recentemente incagliato in Sardegna, durante una giornata di forte maltempo. Blocchi di materiale ferroso per un totale di 3mila tonnellate che verranno demoliti sul posto prima di essere avviati nel Nord Italia e chiudere il ciclo all’interno di fonderie. La commessa, che ha un orizzonte di tre mesi per una ventina di addetti, è il risultato del rapporto stretto tra Pim e Resolve Salvage & Fire, colosso mondiale per le operazioni di salvataggio, recupero e rimozione relitti. Dà il segno di una prospettiva industriale. È ancora uno spiraglio, ma apre nella giusta direzione. A patto di guardare alle potenzialità e all’indotto che potrebbe generare.



«Sono tre gli asset della nostra attività, riciclaggio, manutenzioni costruzioni. E su entrambi abbiamo commesse attive». A sottolinearlo è l’amministratore delegato Pim Valerio Mulas, che ricorda come l’azienda abbia attivato le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate dalla Regione Toscana, con il pagamento delle fideiussioni, per la piena operatività. Certo, a guardare c’è ancora molto da fare, ma Mulas sottolinea che di concerto con tutti gli enti coinvolti si sta dando corpo a strutturare le nuove banchine. «Le imprese locali sono la nostra forza e stiamo cercando di lavorare con tutte – dice Mulas –. Ovvio che per creare un asse industriale sarà necessario riuscire a fare sinergia con i porti di Livorno e Genova, evitando di entrare in competizione».



L’occasione della firma del contratto tra il responsabile clientidi Resolve e l’Ad di Pim, che dà anche la misura di una potenziale partnership da rinnovare per il futuro, si presta a fare il punto sul resto delle attività in corso. «Abbiamo avviato la costruzione del primo dei due capannoni che contiamo di completare nell’arco di cinque mesi – spiega Mulas –. Abbiamo investito circa 400mila euro per portare la corrente elettrica ed abbiamo steso in parallelo la tubazione per l’acqua, siamo in attesa dell’allaccio». Dei cassoni stivati in banchina tre sono già partiti alla volta di La Spezia, dove saranno impiegati per la costruzione di nuove banchine portuali, e altri cinque lo faranno a breve. «Ne rimarranno 4 – dice –. La soluzione d’impiego è un esempio di economia circolare». C’è poi la commessa per la costruzione di un serbatoio atmosferico di 2mila metri cubi. «In tempi brevi l’armatore scioglierà la riserva sul futuro della Costa Victoria – afferma –. Si tratta di valutare se la nave da crociera che abbiamo ormeggiata sarà riconvertita in un hotel galleggiante oppure avviata a deomolizione».