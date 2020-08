Il caso "Parchi": «Vino bresciano venduto al Museo, così non si promuove il nostro territorio»

PIOMBINO. Su una delle questioni citate nell’inchiesta del Tirreno sulla Parchi, e cioè l’offerta all’inaugurazione del bar del Museo archeologico di vini prodotti dalla coop di cui è presidente l’Ad della Parchi, Mauro Tognoli, si registra la testimonianza di Paolo Gigli, produttore vinicolo con l’azienda agricola Sant’Agnese, da molti anni convenzionata con la Parchi, contenuta in una lettera a aperta inviata ai sindaci della Val di Cornia, soci della Parchi.



Gigli ricorda quindi, di essere stato contattato dai gestori del bar del Museo archeologico, e di aver ricevuto un ordine «per una piccola fornitura di bottiglie (esattamente 24 da 0,75 litri e 6 da 0,375) con la richiesta di portare subito quanto sopra citato e altro materiale “pubblicitario” in vista dell’imminente apertura del locale. Facendo parte anche del Consorzio Tutela Vino Doc Val di Cornia mi sono subito attivato con un po’ degli altri produttori affinché potessimo raccogliere qualche bottiglia dei nostri vini da offrire in occasione dell’inaugurazione trovando tra i colleghi disponibilità e partecipazione».



Solo che al momento di consegnare i suoi vini, Gigli ha visto «in un angolo del bar una discreta quantità di cartoni di vino Franciacorta e un frigorifero ben rifornito sempre di tali bottiglie. Un po’ per curiosità ho chiesto il motivo di un così elevato numero di bottiglie, spinto più che altro dal fatto che ci trovavamo proprio nel bar a gestione diretta della Parchi. Uno dei presenti (che ho scoperto dall’articolo del Tirreno essere il signor Tognoli) mi ha risposto che anche quelle sarebbero state utilizzate per l’inaugurazione insieme a del caviale e poi sarebbero state usate per l’attività corrente del bar».A questo punto Gigli ha manifestato «un certo stupore: proprio la Parchi che, nei propri bandi per tutte le attività presenti al suo interno sollecita la promozione e l’utilizzo dei prodotti delle aziende convenzionate e locali, avrebbe promosso e venduto in gran quantità di vini addirittura di un’altra regione».Le spiegazioni che sono seguite sono state, secondo il titolare dell’azienda Sant’Agnese, «del tutto incomprensibili, un paio in particolare: ossia che Franciacorta è un nome conosciuto a livello internazionale mentre la Val di Cornia non lo è e che quindi, a supporto di tale considerazione, la vendita di calici di queste famose “bollicine” avrebbe costituito un vero e proprio valore aggiunto all’immagine della Val di Cornia poiché i turisti avrebbero legato due bei ricordi del soggiorno nella nostra zona».Gigli spiega quindi di aver provato «a evidenziare che i turisti vengono in questa parte della costa toscana perché attratti dalla natura, dal clima, dalla storia che si respira (non per nulla eravamo nel Museo di Cittadella, dalla qualità dei servizi degli operatori turistici e molti altri motivi ma che, di sicuro, non mossi dalla ricerca di un calice di, ancorché famose, bollicine bresciane e quindi conclusi che, per il ruolo che la Parchi svolge (o, viene da dire, dovrebbe svolgere) quella massiccia presenza di bottiglie di Franciacorta mi risultava inadeguata».Rivolgendosi direttamente al sindaco Ferrari, Gigli afferma che non aveva «la benché minima idea di chi fosse quel signore né che tutto quel Franciacorta (che assicuro presente in quantità da poter essere servito a un paio di matrimoni) provenisse da una cooperativa della quale quel signore è il presidente e mi sono solo confrontato con lui su quello che sarebbe stato fatto al bar della Parchi. Lontano da me (ma son sicuro di parlare anche a nome di tutti i miei colleghi produttori) colpire il lavoro dei dipendenti assunti nella gestione del bar del Museo e di tutti quelli della Parchi e senza entrare nel merito di un possibile conflitto di interessi del signor Tognoli nel vendere i propri vini a una società del quale è l’Ad – prosegue – lascio a lei le valutazioni su quanto mi è capitato e se una strategia promozionale che lega la Val di Cornia alle colline bresciane sia veramente così fondamentale e utile al nostro territorio».Gigli, che conclude dicendosi disponibile a un confronto col sindaco, racconta di come «nel frattempo io, gli altri produttori di vino e tutti i produttori delle eccellenze gastronomiche locali, seppur in questi ultimi mesi con tanti sacrifici, continuiamo ad andare avanti con il nostro lavoro. E le assicuriamo che, come sempre è stato, lo faremo mettendoci tutto il nostro impegno e il nostro entusiasmo poiché siamo persone capaci e consapevoli che i nostri ottimi prodotti e la nostra ospitalità riescono a dare, evidentemente all’insaputa di qualcuno, un reale “valore aggiunto” all’immagine della Val di Cornia nel mondo». —