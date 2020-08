Porto Azzurro, 15 locali sanzionati:«Norme anti Covid disattese»

PORTO AZZURRO. Quattrocento euro di multa per non aver messo in pratica in maniera adeguata le norme anti Covid, in particolare il distanziamento tra i tavoli e l’utilizzo delle mascherine. sono in tutto 15 le sanzioni elevate nei giorni scorsi dalla polizia municipale di Porto Azzurro nei confronti di alcuni esercizi pubblici del paese. Lo fa sapere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Papi, al termine dei controlli su tutto il territorio comunale per la verifica del rispetto delle prescrizioni relative al Covid-19 nei bar e ristoranti longonesi.



Dalle verifiche, chiariscono dal Comune di Porto Azzurro, risulta come la maggior parte delle attività fosse in regola, mentre un esiguo numero di locali non rispettasse le normative. Coloro che non hanno rispettato le linee guida, in tutto 15, sono stati elevati verbali con sanzioni di circa 400 euro ciascuna.



Il comandante della Polizia municipalespiega inoltre che nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli e, nel caso di attività già sanzionate colte nuovamente in fallo, sarà applicata anche la sanzione accessoria della chiusura dell'attività stessa da un minimo di 5 a 30 giorni.L'amministrazione comunale di Porto Azzurro, in prima linea nella battaglia anti Covid fin dall’inizio dell’epidemia, rivolge inoltre un invito «a tutti i cittadini a non abbassare la guardia contro questo terribile virus, ora più che mai, considerato l'alto numero di turisti che ci stanno scegliendo come meta per le loro vacanze estive, e a rispettare sia le normative che le linee guida regionali e statali, ricordando che per noi oltre all'importante aspetto sanitario c'è anche in gioco la stagione turistica».