Le quattro roulotte in fiamme rilanciano l'allarme per gli Orti, il quartiere fantasma della città

PORTOFERRAIO. Tre uomini se ne stanno seduti all’ombra, sconsolati e con poca voglia di parlare. A pochi passi da loro si erge, in uno spiazzo, una montagna di rottami, lamiere e oggetti bruciati. Tutto quello che i tre possedevano, tutto quello che hanno perso nel rapido incendio che, mercoledì mattina, ha bruciato quattro roulotte parcheggiate nella zona degli Orti. Un “quartiere fantasma” di Portoferraio, ormai da anni diventato luogo di emergenza e degrado, dove nelle roulotte e negli annessi malridotti si sono sistemate alla meglio alcune famiglie in difficoltà, senza una casa dove stare.







Non sono ancora le sette quando divampa l’incendio, spinto dal vento teso della mattina. «È partito dalla sua roulotte – spiega uno dei tre uomini che si trovavano all’interno delle strutture andate a fuoco, indicando l’amico – eravamo a letto, ma siamo riusciti a uscire in tempo». I tre non vogliono farsi fotografare, non parlano volentieri. Intorno alle 10,30 osservano i vigili del fuoco compiere le operazioni di bonifica intorno al cumulo annerito che, fino a poche ore, era il loro domicilio. Nelle quattro roulotte abitavano due nuclei familiari: i tre uomini scampati al rogo e altri familiari che, tuttavia, si trovano fuori Elba da alcuni giorni. Ora non sanno dove trascorrere la notte (il Comune si è subito attivato per trovare una soluzione temporanea). Non sono gli unici che si sono ricavati, nello spiazzo degli Orti, degli alloggi di fortuna: basta guardarsi intorno per notare una decina di roulotte sistemate alla meglio. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, che hanno impiegato circa un’ora per spegnere il rogo, si è rivelato fondamentale per evitare che le fiamme si estendessero ad altre strutture, comprese due macchine parcheggiate a poca distanza dalle roulotte e annerite dal fumo e dal calore. Sul posto, assieme ai pompieri, sono arrivati i vigili urbani, i carabinieri e il personale dell’ufficio tecnico del Comune. Anche il sindacoha compiuto un sopralluogo nell’area interessata dalle fiamme. L’ipotesi più probabile è che l’incendio sia stato causato da un corto circuito all’interno della roulotte occupata da uno dei tre uomini (è stato lui a dare l’allarme agli altri due). Le fiamme, spinte dal vento, hanno rapidamente attaccato gli altri tre mezzi sistemati nel piazzale.





L’incendio divampato mercoledì mattina ha riportato di attualità la situazione di grave emergenza che interessa il quartiere degli Orti. Oltre una decina di roulotte sistemate senza autorizzazioni si sono aggiunte ai piccoli container usati dal Comune per far fronte all’emergenza abitativa. Al dramma dovuto al disagio abitativo si aggiunge l’insofferenza crescente dei residenti, a causa delle condizioni di degrado in cui versa la zona. È come se gli Orti, ormai da anni, fossero diventati un quartiere ombra. Un’emergenza lontana dagli occhi, ma non per questo meno grave da affrontare.

Lo sa bene il sindaco di Portoferraio Angelo Zini che solo pochi giorni fa, assieme al vice con delega al sociale Luca Baldi, ha lanciato l’allarme relativo all’emergenza abitativa in città, definendo una «situazione esplosiva» l’aumento dei casi di disagio e la scarsità di alloggi pubblici disponibili. «Episodi spot come quello di stamni rendono evidente un problema complesso e serio che, in realtà, in questa città si vive costantemente – racconta il sindaco – ci sono gli Orti, ma ci sono anche altre realtà di degrado, come il Padiglione dei Mulini. Per superare le criticità serve un piano per la realizzazione di nuovi alloggi popolari, ma serve tempo e purtroppo, come spiegato nell’ultima conferenza stampa, i casi di disagio in città sono già molti». —