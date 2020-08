La Regione stanzia i soldi per l’ospedale, tra gli interventi anche il Punto Nascita

Ristrutturazione Pronto Soccorso 5.734.000 euro, Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 527mila euro, Adeguamento Blocco Parto 300mila euro. Con due delibere della Regione Toscana è stata concretamente avviata l’operazione che riguarda il restyling di alcuni settori strategici dell’ospedale di Villamarina. A darne notizia è stato ieri mattina sui social il consigliere regionale Pd Gianni Anselmi: «Informo con piacere che con due delibere dei giorni scorsi - dice Anselmi - la Regione ha finanziato importanti investimenti nelle strutture sanitarie e territoriali. Sono soldi veri, provenienti da fondi nazionali con cofinanziamento regionale. Mi ero impegnato con i Comuni del territorio delle Valli Etrusche (Bassa Val di Cecina e Val di Cornia) a far inserire nell’elenco alcuni progetti ritenuti prioritari e tutti sono stati finanziati».



Dunque finalmente non si parla di buone intenzioni o di progetti futuribili, ma di soldi veri che l’Asl e la Società Valli Etrusche potranno impiegare appena saranno espletate le gare di appalto.



. È l’investimento più massiccio e che porterà a un cambiamento radicale dell’emergenza urgenza in ospedale. Il pronto soccorso si trasferirà al primo piano con ingresso dal retro dell’ospedale, dopo la camera mortuaria. L’intervento sarà lungo e non semplice, ma una volta concluso «rappresenterà un punto di eccellenza per l’ospedale di Piombino» come commenta anche, responsabile della Uil Funzione pubblica. Gli spazi saranno il doppio rispetto agli attuali, vicino alla diagnostica e alle sale operatorie, così da poter eliminare anche i continui viaggi che il personale è costretto a compiere dal pronto soccorso attuale agli altri reparti per esami diagnostici e ricoveri. In sostanza anche il lavoro per i dipendenti sarà più fluido e rapido con conseguenze positive pure per gli utenti. Insomma, un pronto soccorso all’avanguardia, anche se occorrerà del tempo. Per effettuare la gara e assegnare i lavori si calcola che si arriverà intorno alla metà del 2021, quindi potranno cominciare i lavori con il trasferimento della mensa e degli uffici tecnici al primo piano dove sarà realizzato appunto il Pronto Soccorso. Da aggiungere che oltre ai lavori interni dovrà essere effettuato anche uno sbancamento alla strada retro-ospedale per allargarla e permettere il passaggio dei mezzi di soccorso in entrambi i sensi. «Lavori molto impegnativi - commenta Camelli - ma la cosa importante è che adesso si parla di soldi che ci sono e di lavori che possono cominciare. Quindi l’Asl ha tutti gli strumenti per iniziare. Naturalmente noi saremo vigili che non ci siano perdite di tempo e già nei prossimi giorni avremo degli incontri con i vertici sanitari». L’adeguamento del Blocco Parto con 300mila euro già disponibile dovrebbe (il condizionale è d’obbligo viste le dinamiche degli ultimi anni) del Punto Nascita a Villamarina. In questo caso l’intervento è sicuramente meno complicato rispetto al Pronto Soccorso, anche perché la struttura esiste già e deve essere semplicemente adeguata e messa in maggiore sicurezza. Dovranno essere messi a norma i percorsi per l’area chirurgica, e riorganizzati gli ascensori perché uno dovrà essere adeguato esclusivamente al Blocco Parto.In questo caso i tempi sono più brevi, lo scoglio più difficile da superare sarà quello dei ginecologi. Ne servono tre, da scegliere tramite i concorsi che si terranno a settembre-ottobre. Se tutto filerà liscio in sei mesi il Blocco Parto potrebbe già essere operativo.. Infine il Servizio psichiatrico diagnosi e cura (a disposizione 527mila euro) di cui si sta occupando la società delle Valli Etrusche. Anche in questa situazione i tempi dovrebbero essere brevi, cioè concludere le pratiche e i lavori entro il 2021. Sarà un reparto da dieci posti per chi soffre di problemi psichici con una équipe di cinque psichiatri e 13 infermieri. Il progetto c’è già, deve essere trovato il personale. «Siamo ottimisti - dice la presidente- anche perché i soldi ora ci sono e possiamo intervenire. Il reparto servirà tutta la nostra zona compreso Cecina e l’Elba visto che un reparto analogo esiste solo a Livorno». —