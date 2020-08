Davide Anselmi cambia ancora: entra in Forza Italia

PIOMBINO. È durata poco più di un mese la permanenza di Davide Anselmi nel gruppo consiliare “Noi per Piombino”, formato insieme a Maria Elena Cosimi alla fine di giugno quando entrambi uscirono dal gruppo della Lega.



Ora infatti l’ex esponente del Carroccio ha cambiato di nuovo collocazione politica, entrando in Forza Italia. Lo apprendiamo da una nota di Gianluigi Palombi, con cui l’assessore dà il benvenuto al neo entrato: «Do il benvenuto a Davide Anselmi che entra in Forza Italia – scrive Palombi - Consigliere comunale a Piombino, classe 1970, la sua dedizione al territorio lo contraddistingue nelle sue iniziative e proposte. Un piombinese doc che ama la propria città. Si rafforza la nostra squadra di Forza Italia in consiglio comunale a sostegno del sindaco Francesco Ferrari, per contribuire ad attuare quel cambiamento che in molti piombinesi hanno demandato al centro destra, alle ultime elezioni amministrative. A Davide va il mio in bocca al lupo più sincero, contento di accogliere una persona che sposa i valori liberali del nostro partito, con competenza, passione e dedizione. W il lupo! buon lavoro, Davide!».



Anselmi al momento non spiega il suo secondo cambio di casacca. Il primo, l’uscita dalla Lega, lo definì «una sofferta decisione arrivata dopo tentativi, inascoltati, di comporre le diverse visioni di politica sul territorio tra noi e la dirigenza del partito, fin troppo mutevoli nel tempo». Decisione che scatenò forti reazioni, con la stessa Lega che chiese le dimissioni di entrambi i consiglieri.Il nuovo passaggio di Anselmi non cambia nulla sul fronte del sostegno alla maggioranza Ferrari e, ovviamente, nemmeno su quello numerico della Lega, che resta in consiglio con quattro rappresentanti. Cambia invece, come sottolineano gli stessi azzurri nella nota, nel rapporto tra i due partiti, dove Forza Italia si ritrova un consigliere in più. —