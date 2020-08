Armato di coltello in piazza ruba il telo dell’ombrellone

PIOMBINO. «Ieri sera minacciava pioggia. Avrà pensato di essere tranquillo con il mio ombrellone impermeabile». Fra la sorpresa e la rabbia, spunta fuori anche un po’ di ironia, ma c’è tutto il malumore nelle parole di Enrico Tamburini, proprietario della storica pasticceria Il Giglio in piazza Gramsci a Piombino.



Era da poco passata la mezzanotte di martedì 4 agosto quando il commerciante ha ricevuto una telefonata. «Mi sono un po’ spaventato dal momento che ho la mamma anziana, e invece era Letizia del negozio di alimentari Da Rosa, la mia vicina di attività, per segnalarmi un problema – racconta Tamburini – Dopo il lockdown, alla riapertura del negozio, ho deciso di offrire ai clienti alcuni tavolini all’aperto con sedie e ombrellone. I primi, alla chiusura, li metto dentro il fondo; l’ombrellone no, lo lascio fuori. Ecco, martedì sera una persona ha pensato bene, armata di coltello, di tagliare il telo del parasole. Se l’è portato via, camminando fino alla stazione, dove, mi hanno detto, si è messo a dormire usando il mio ombrellone come coperta». Che aggiunge: «A quel punto, poco dopo la mezzanotte, ho telefonato ai carabinieri per segnalare il fatto. Mi hanno risposto che avrebbero mandato una pattuglia a controllare. Ieri mattina, però, ho saputo che il solito tizio si trovava sempre alla stazione, ancora a dormire con il telo tagliato dal mio ombrellone. Ho richiamato i carabinieri, ma non sono riuscito a parlare con l’ufficio competente. Il piantone mi ha soltanto confermato l’invio della pattuglia. Di più non so».



Pare che ci fossero diverse persone martedì sera in piazza. «Nessuno, giustamente, se l’è sentita di dire qualcosa a quell’uomo, armato di coltello e, pare, non del tutto lucidissimo – dice Tamburini –. Ringrazio, anzi, chi si è preso la briga di avvertirmi. Intanto io ci ho rimesso l’ombrellone e 100 euro. Ho portato lo scheletro rimasto in garage e ora ne comprerò un altro. E, ovviamente, d’ora in poi lo metterò dentro il negozio come già faccio per sedie e tavoli. Al di là del danno economico – va avanti il commerciante – qui ci sentiamo un po’ in balia degli eventi. Ognuno fa ciò che più gli pare. Per me è la prima volta, ma so che altri negozianti hanno già avuto problemi in passato».Il titolare della pasticceria Il Giglio chiede «controllo e sicurezza e, magari, che quando chiamiamo le forze dell’ordine, ci venga data una risposta concreta. Al di là della fine misera dell’ombrellone, non dimentichiamo che questa persona aveva un coltello con sé. Siamo in un paesino di 35mila abitanti, mica a Milano. Possibile che accadano queste cose? Nella pizza centrale della città, per di più». E conclude: «Ho investito dei soldi per offrire un servizio maggiore ai clienti, e non vorrei continuare a rimetterci». —