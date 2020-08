I primi giorni in ufficio di Montagna: «Non sono qui per cercare vendette»

L’intervista



È diventato sindaco di Capoliveri dopo oltre un anno dalla chiusura delle urne elettorali. Una sentenza del Consiglio di Stato gli ha fatto indossare in tutta fretta la fascia tricolore, sfilata dalle spalle di Andrea Gelsi. Così Walter Montagna, ex leader del gruppo di opposizione Competenze e valori per Capoliveri si è ritrovato in mano le chiavi del paese, catapultato nell’ufficio del sindaco.



Amministrare una realtà comunale dilianiata fin dai giorni della campagna elettorale da veleni e polemiche, per di più a consiliatura già avviata da più di un anno, è come salire a bordo di un treno in corsa. Un’impresa, insomma. Ma Montagna non si scompone. Pazienza, dialogo e lavoro: sono i tre pilastri di questo primo scorcio di governo, iniziato poche ore dopo lo storico pronunciamento dei giudici.«Lavoro molto, anche stamani sono entrato in municipio alle 8,15 e ci starò tutto il pomeriggio. Cerco di dare una mia impronta fin da subito, facendo capire a chi lavora negli uffici che non cerco vendette o ripicche, ma che proverò a lavorare per il bene del paese. Sto parlando con tutti, in questi giorni ho compiuto molti colloqui individuali con i dipendenti: credo che questo approccio sia stato apprezzato. Una cosa l’ho già capita: questa macchina comunale può dare tanto».«Infatti siamo già partiti. La priorità resta la battaglia sul dissalatore di Mola, progettato da Asa. Sto muovendo i passi per formare un osservatorio permanente, che sarà guidato dal candidato consigliere Luciano Geri. Ma l’osservatorio sarà aperto anche ai tecnici del comitato e allo stesso presidente Italo Sapere che fino a pochi giorni fa faceva parte dell’ex maggioranza di Gelsi. L’obiettivo è riaprire il dialogo con la Regione Toscana, con Ait e con Asa. Non vogliamo un muro contro muro, ma dimostrare i motivi della contrarietà a quest’opera».«Ascolto tutti, fa parte del mio carattere ed è una mia qualità. È importante che i cittadini capiscano fin da subito che con me sono a casa».«Ci siamo incontrati casualmente a Morcone, i rapporti con Andrea sono sempre stati buoni, ci sarà modo e ci saranno le occasioni per parlare. È chiaro che, politicamente, voglio capire che tipo di opposizione sarà messa in campo dal suo gruppo. In questi mesi, specialmente in una fase difficile per l’emergenza Covid, abbiamo lasciato all’ex maggioranza la possibilità di governare senza alzare barricate, anche se - ovviamente - c’era il ricorso di mezzo. Ritengo che un’opposizione costruttiva possa servire anche a chi governa per ragionare meglio sulle scelte da attuare. Del resto non si nasce imparati».«Oggi o domani dovremmo essere pronti, durante il consiglio di lunedì saranno ratificati gli incarichi (la giunta comunale sarà composta da quattro assessori). Stiamo cercando di tenere conto delle quote rosa e, al tempo stesso, della necessità di portare esperienza e professionalità in giunta. Il nome del dottor Enrico Castellacci, sotto questo aspetto, è perfetto: nella mia idea dovrebbe occuparsi di sanità e dei rapporti con gli enti».





L’amministrazione comunale di Capoliveri è capofila della Gestione associata del turismo. L’ente sovracomunale sta marciando?



«Il problema è che in questo momento non ho ancora approvato la pianta organica, per questo le attività avviate in quetsi mesi al momento sono ferme. Ho sempre creduto nella Gat, anche perché con la Gestione associata sta in piedi il meccanismo del contributo di sbarco che è preferibile all’imposta di soggiorno. Con il contributo di sbarco non si penalizzano ulteriormente le strutture ricettive e il pagamento dell’imposta è più equo. La macchina della Gestione associata, per me, deve essere potenziata: può rimanere a Capoliveri dal punto di vista della gestione amministrativa, mentre sotto l’aspetto politico riterrei opportuna una rotazione della presidenza tra tutti i comuni elbani, ogni tre mesi o ogni quattro mesi. Sarebbe un modo per aumentare il coinvolgimento di tutta l’isola. Se nella Gestione associata del turismo lavoreranno professionisti da fuori o si attingerà a risorse elbane? Per quanto mi riguarda tutti i servizi devono essere messi a bando, garantendo l’accesso a tutti coloro che sono interessati. Non sarebbe male che i Comuni dell’isola d’Elba partecipassero alle attività della Gestione associata mettendo a disposizione le competenze e le professionalità di cui dispongono». —