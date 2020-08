Covid-19, nuovo caso a Campiglia

CAMPIGLIA. Rientra da Madrid per trascorrere una vacanza con il padre a Campiglia Marittima e scopre di essere positiva al covid-19. Protagonista una donna di 24 anni di origini tedesche. A metterla in allarme la telefonata della coinquilina con cui divide la casa nella città spagnola. Lei è risultata positiva al tampone. E così la donna che nel frattempo è arrivata in terra campigliese si mette in allarme. Avverte sintomi compatibili con la malattia e si attiva per chiedere l’intervento dell’Usca, l’unità speciale di continuità assistenziale. E scatta subito la messa in isolamento, ancor prima del risultato del tampone, su disposizione dell’Azienda sanitaria Toscana Nord ovest poiché la donna è stata in contatto con una persona risultata positiva.



L’arrivo del risultato del tampone ha confermato che la 24enne è positiva al covid-19. E l’isolamento si è trasformato in quarantena obbligatoria. Mentre il padre attualmente è in quarantena preventiva in attesa del risultato del tampone.



Ad avvisare la popolazione dalla propria pagina Facebook è la sindaca di Campiglia. «Purtroppo devo condividere con tutti voi un aggiornamento rispetto alla situazione epidemiologica – scrive Ticciati –. Abbiamo un nuovo caso positivo covid-19 nel comune di Campiglia Marittima, una giovane donna rientrata dall’estero». Che aggiunge: «È stata già fatta la ricognizione dei contatti e disposta la quarantena per gli interessati. Sapevamo che il rischio era concreto e presente e lo sarà fino a che l’emergenza sanitaria non sarà definitivamente superata. Si raccomanda attenzione e soprattutto l’osservanza delle misure precauzionali come l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo della mascherina in situazioni di compresenza, dove non si possa mantenere il metro di distanziamento interpersonale».Risale al 31 luglio il caso che ha riaperto il fronte in Val di Cornia. Protagonista una donna di 53 anni di San Vincenzo, a tutt’oggi è asintomatica e in buone condizioni di salute. Al momento è in isolamento domiciliare così come i suoi genitori con i quali ha avuto contatti stretti. La positività è stata accertata all’ospedale Gemelli di Roma dove la donna si trovava per dei controlli. Ottenuto il responso dell’esame nell’arco delle 24 ore per la 53enne è stato predisposto il trasferimento nella propria residenza a San Vincenzo ed è scattata la segnalazione all’Azienda sanitaria Toscana Nord ovest, che è competente per territorio. —