L’Elba nel pieno della stagione, limitati i danni pensando al futuro

PORTOFERRAIO. Verso il clou della stagione turistica. Ma si sa già che sarà negativa per i bilanci delle aziende isolane. Gli operatori del settore sperano tuttavia di riuscire ad attutire l’impatto della crisi almeno ad agosto che è appena iniziato. Proprio nel mese canonico del tutto esaurito. Però quello del 2020 non lo sarà. Anche se a dare una mano ci hanno pensato le buone condizioni climatiche, che invogliano a rinfrescarsi nel mare elbano, dove sentire refrigerio alle temperature africane. Ma c’è un quesito che non fa dormire sogni tranquilli agli albergatori: la stagione 2020 sarà un esercizio di sopravvivenza transitorio, oppure la prova generale di una nuova fase del turismo nostrano? Difficile stabilirlo. Almeno per ora.

Intanto le spiagge sono sì frequentate, ma non prese d’assalto, complice il distanziamento fisico imposto dalle regole anti coronavirus. Nondimeno è stato proprio in questo periodo che gli imprenditori hanno elaborato un metodo che da una parte tutela sì l’immagine dell’Elba, ma dall’altra elabora innovazioni commerciali sulle prenotazioni. Qualche esempio: stop a quelle da un sabato all’altro. È preferibile invece spalmare sull’intera settimana gli accessi all’Isola, rispettando la riduzione delle partenze dei traghetti da Piombino. Poi è stato inaugurato un sistema di informazioni in tempo reale sull’affollamento delle spiagge. Infine ecco servizi aggiuntivi compatibili con le regole del distanziamento, come le cene in camera, ristoranti con ampi spazi all’aperto, spesa online. «In questa stagione – ammette Lucio Di Biase, gestore dell’hotel Select di Marina di Campo ed ex presidente della Federalberghi della Toscana – abbiamo imparato a fare i conti con un diverso cliente che cerca riposo, ristoro ed evasione, dopo il lockdown, nel corso del quale ha accumulato ansie, tensioni e stress».ù

È quanto ha documentato anche Gabriele Rotellini, titolare dello stabilimento “Valle Santa Maria” a Lacona: «Quello che si sta verificando da noi è il passa parola tra i clienti – ammette –. Chi, soprattutto fra i tedeschi, ha deciso di scendere da noi e riscontra quanta attenzione stiamo mettendo per salvaguardare il benessere delle persone, telefona agli amici che per prudenza sono rimasti in patria e li assicura sul buon stato delle cose. Allora anche gli incerti decidono di venire sull’Isola». È quello che si dice la salvaguardia della buona immagine dell’Elba a fare proseliti. A questo punto appare essenziale il rapporto di fiducia diretto, senza più mediazioni telematiche o globali. Gabriele Rotellini è convinto di questa idea e ne ha fatto recentemente il suo cavallo da battaglia. Sul passaparola ha fatto la scommessa più importante della sua gestione dell’azienda laconese e, almeno stando ai fatti e ai risultati ottenuti, ha avuto ragione. L’imprenditore di Lacona è stato fra i primi ad aprire l’azienda nel periodo invernale e la sua filosofia è stata un Natale e un Capodanno al mare.

«Può essere una formula insolita – ammette – però abbiamo scommesso e ha avuto ragione. Noi disponiamo di una clientela stanziale, abitudinaria, sono ospiti che vengono ogni anno. È stato sufficiente far girare la proposta che eravamo aperti per i ponti natalizi e del Primo dell’Anno che abbiamo ricevuto prenotazioni e conferme al punto che ripetiamo la proposta in maniera ciclica. Non però tutti gli anni – si giustifica – perché il lavoro è tanto e non posso pretendere molto dai miei familiari. Ma un anno sì (aperto) e un anno no (chiuso) lo stiamo praticando. E anche con una certa soddisfazione da parte nostra e della clientela». Allora si scopre che l’Elba può offrire risorse di qualità straordinaria. Lo scrive in uno studio Nicola Bellini, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e aggiunge: «L’alternativa è che si cambi per non cambiare, magari concedendo più spiagge e più spazi al consumo turistico meno sostenibile».

Ecco spiegato quanto ha attestato la Cna Turismo, che ha disegnato la mappa delle destinazioni preferite in questo ultimo mese di vacanze. Registra che la Toscana può contare sull'attrazione della Versilia e dell’Elba in primo piano. Una tendenza certificata anche da Claudio Feola, titolare dello stabilimento balneare Bagni Pineta a Marina di Campo. «In questo periodo ospitiamo più francesi del solito: a seguire ci sono tedeschi e italiani. Ma contrariamente a quanto succedeva in passato – puntualizza – si vedono turisti con più risorse economiche da spendere. Generalmente noi operatori turistici riscontravamo, nel periodo agostano, la presenza di molti giovani e di persone di non elevate possibilità economiche, gente che aveva messo da parte una certa somma per poi permettersi una volta all'anno di trascorrere le vacanze all'Elba. Quest’anno invece è diverso - conclude - Si è mossa la classe medio-alta». —