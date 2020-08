Il ribaltone elettorale travolge anche la Gat, congelate le iniziative di gestione del turismo

CAPOLIVERI. «Da quattro giorni non sono più il referente del Comune di Capoliveri, l’ente capofila della Gestione Associata per il Turismo dell'Isola d'Elba».



Con queste parole Claudio Della Lucia, assessore comunale che in questa legislatura (prima dell’azzeramento delle cariche prodotto dal Consiglio di Stato) e nella precedente, si era occupato di questo organismo intercomunale, fotografa la situazione che si respira nelle stanze della politica in paese, all’atto del passaggio di consegne tra Andrea Gelsi e Walter Montagna. Congelamento alla Gat di qualsiasi iniziativa. Sciolto l’organigramma. In attesa del nuovo e dei provvedimenti che saranno comunque avviati. Ma i programmi che avevate iniziato, gli eventi messi in cantiere che fine faranno? «Bella domanda – ci risponde l’ex assessore –. Non saprei darvi una risposta. Sono ore febbrili queste. Rimandiamo il tutto al giorno in cui la nuova amministrazione si insedierà».



Ma quando non si sa. E chi, allora, meglio del neo primo cittadino di Capoliveri ci può rispondere? Un’impresa, ieri, riuscire a raggiungerlo telefonicamente. Attraverso la sua segretaria ce l’abbiamo fatta a comunicare con lui, visto che usciva da una riunione all’altra. Il giorno dell’insediamento è stato deciso? «La data non è stata ancora fissata – ha risposto Walter Montagna –. Abbiamo ancora giorni a disposizione, secondo quanto prescrive la legge». Ma è sulla Gat che ci concentra il discorso. Con Della Lucia erano iniziati alcuni programmi. Ultimi, in ordine di tempo, sono stati i due appuntamenti con le troupe cinematografiche che hanno trasformato il centro storico del capoluogo elbano in un vero set. Ci riferiamo alle riprese del Barlume e la pellicola “Un'estate all'isola d'Elba” con la regia di, prodotto dalla Viola Film in onda nel principale canale televisivo della Germania. In queste occasioni la Gat si era dichiarata disponibile a cooperare nella scelta delle diverse location delle scene che i registi credevano più opportune alle loro scenografie. Ora come ci si comporterà a stagione turistica già avviata e quasi in dirittura di arrivo? A treno in corso difficile fare previsioni. Montagna però si è dichiarato disponibile a incontrare quanto prima i sindaci per discutere insieme con loro decisioni che sono a carattere comprensoriale. Come conta di incontrarsi quanto prima con, sindaco di Porto Azzurro, in merito alla proposta del dissalatore a Mola. «Ho vissuto la Gat dall’esterno – ha dichiarato - in quanto in passato ho seguito altri settori quindi l’ho vista più attraverso i giornali locali, leggendo delle tensioni che si sono create in alcuni casi, come riguardo al Comune di Rio e al Comune di Campo nell'Elba. Credo che la Gat debba andare avanti, coinvolgendo di più le amministrazioni elbane perché sarebbe un male per l’Elba chiuderla ed arrivare alla tassa di soggiorno, che graverebbe sugli operatori, sulle strutture e sui turisti. 7 sindaci possono fare grandi cose. Presto – conclude - convocherò un incontro con i colleghi elbani». —