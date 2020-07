Troppi sassi in spiaggia, azione dimostrativa dei bagnanti a San Luigi con secchi e rastrelli

SAN VINCENZO. Secchielli, palette e rastrelli. Soprattutto tanta buona volontà e determinazione. In tanti hanno aderito all’azione dimostrativa del nascente Comitato spiaggia libera San Luigi. Una mattinata di lavoro, senza esagerare, per dare il segno di una mancata attenzione dell’amministrazione comunale di San Vincenzo alla richiesta dei bagnanti che frequentano questo tratto di litorale: lo spostamento dei sassi spiaggiati. E così hanno dato vita alla giornata della rimozione e spostamento dei sassi.





«La spiaggia libera del San Luigi quest’anno è l’unica a essere stata lasciata in queste condizioni su tutto il litorale, dal porto sino alla Dog beach – affermano dal comitato –. Questo ha creato e crea disagi ai bagnanti e soprattutto alle numerose famiglie con bambini piccoli. Chiedevamo non certo lo smaltimento dei sassi fuori dell’arenile per lo stoccaggio come risposto dall’assessore, ma almeno la rimozione e spostamento di buona parte degli stessi ai bordi della palizzata che è a margine dell’arenile». Che aggiungono: «Per farlo sarebbe bastato l’utilizzo di qualche ora di un piccolo mezzo meccanico. Peraltro fino allo scorso anno nei mesi di luglio e agosto, almeno una volta la settimana, venivano puliti la spiaggia e il vialetto pubblico di accesso, contrariamente a quest’estate».

I bagnanti con decine di bambini muniti di secchi, secchielli, palette e rastrelli hanno provveduto a un parziale spostamento dei sassi, anche con il pretesto di giochi a squadre per vedere chi ne muoveva di più. «Abbiamo provveduto noi. Anche il ripascimento, più volte sollecitato e inizialmente previsto solo per le spiagge private, è stato fatto solo dopo la mobilitazione dei sanluigini e l’invio di Pec con un centinaio di firme allegate in Comune».



Il Gruppo spiaggia libera San Luigi, che conta già oltre 600 adesioni, in questi giorni verrà trasformato in comitato. «Chiediamo all’amministrazione comunale che ci sia un minimo di manutenzione della spiaggia. Ad oggi, come dimostra anche questa iniziativa, è carente». E la ringraziano «per aver confermato che anche con il nuovo piano spiaggia quella libera antistante il villaggio San Luigi resta com’è sempre stata. Ma rispetto alle tante richieste fatte dai cittadini e inviate in Comune non era mai stato fornito nessun riscontro formale per rassicurare sulle voci che da tempo circolavano su eventuali nuove porzioni di spiaggia date in concessioni a privati. Voci di aree sportive, privati confinanti da sempre interessati, presenza di un cancello al mare dell’ormai famoso manufatto edificato. Dubbi aumentati anche dopo che le norme di attuazione erano state studiate con molta attenzione dai nostri tecnici, anche perché la relativa scheda tecnica allegata al piano è vecchia di circa 15 anni e non riporta il sottopasso, a suo tempo finanziato per il 50% dai proprietari delle case, e nemmeno il vialetto che conduce al mare sui quali gli stessi hanno servitù di passo».