Covid-19, nuovo caso. L’Asl mette 3 persone in quarantena a casa

SAN VINCENZO. Si ricovera in ospedale e scopre di essere positiva al covid-19. Protagonista una donna di 53 anni di San Vincenzo, a tutt’oggi è asintomatica e in buone condizioni di salute. Al momento è in isolamento domiciliare.



Doveva essere ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico. Il giorno prima di essere internata per l’operazione è stata sottoposta a tampone ed è così che i sanitari della Capitale hanno accertato che la donna è positiva al covid-19 seppur non abbia sviluppato alcun sintomo tipico della malattia. Ottenuto il responso dell’esame nell’arco delle 24 ore per la 53enne è stato predisposto il trasferimento nella propria residenza a San Vincenzo ed è scattata la segnalazione all’Azienda sanitaria Toscana Nord ovest, che è competente per territorio. La persona nella banca dati del sistema informativo sanitario di prevenzione collettiva è classificata come “Trasferimento da altro territorio”.



Il caso di positività al covid-19 arriva a distanza di più di due mesi dall’ultimo accertato sul territorio di San Vincenzo. L’indagine epidemiologica dell’Azienda sanitaria è in corso, e per il momento è stata disposta la quarantena obbligatoria per altre due persone, si tratta dei genitori della donna con i quali nei giorni scorsi ha avuto contatti stretti.Da quanto è stato ricostruito dal personale dell’Azienda sanitaria la 53enne da tempo risultava a casa per malattia. L’Asl ha avviato le sue indagini per cercare di capire in quale situazione la sanvincenzina abbia subìto il contagio da coronavirus. Gli unici spostamenti accertati dalla propria abitazione sarebbero quelli che ha fatto per recarsi al Gemelli dove nelle scorse settimane è stata sottoposta ad alcune visite di controllo in vista dell’intervento chirurgico.Lunedì 3 agosto verrà eseguito un novo tampone di controllo per verificare se l’infezione è in fase attiva oppure no. L’amministrazione comunale, ricevuta la segnalazione, si è subito messa in contatto con la donna che viene seguita per eventuali necessità dalla Centrale operativa comunale di Protezione civile.In merito alle condizioni dell’uomo di 75 anni di San Vincenzo, che dal 24 maggio è risultato positivo al covid-19, dopo le dimissioni dall’ospedale di Livorno, avvenute a metà di luglio, ha iniziato il suo percorso di riabilitazione a Viareggio, facendo registrare importanti segni di miglioramento. —