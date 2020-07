Osservazioni in Regione per bloccare il dissalatore di Mola

CAPOLIVERI. Il Comune si adegua al decreto del Tribunale amministrativo regionale e con un’ordinanza di annullamento in autotutela toglie “il bastone dalle ruote” che blocca i lavori di Asa. L’apparenza, tuttavia, inganna: l’atto del Comune di Capoliveri non è affatto una dichiarazione di resa, anzi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Gelsi conta di bloccare sul nascere la realizzazione del dissalatore di Mola e per farlo ha presentato una articolata serie di osservazioni alla Regione Toscana, dopo l’apertura da parte di Ait e Asa del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alle opere di variante richieste per il progetto.



Insomma, la strada segnata a colpi di ricorsi e controricorsi è ancora lunga, con il Comune che non pare intenzionato a dare il via libera all’impianto progettato tra Mola e Lido di Capoliveri.



. Con l’ordinanza in autotutela emessa ieri e firmata dal responsabile dell’ufficio tecnicoil Comune di Capoliveri sospende l’efficacia dell’atto con il quale, il 29 maggio scorso, l’ente aveva fermato i lavori per il primo lotto dell’intervento progettato da Asa. Tutto questo dopo che il Tar, con un decreto presidenziale e con una sentenza, si era espresso a favore di Ait e Asa, dichiarando non efficace l’ordinanza del Comune. La decisione assunta dalla giunta di Andrea Gelsi tutela l’ente in attesa di un pronunciamento complessivo nel merito della vicenda dissalatore da parte dei giudici del Tar.. La strada delle ordinanze non è stata fruttuosa per bloccare definitivamente i lavori per il dissalatore, visto che il Tar ha spuntato a suon di pronunciamenti le armi del Comune di Capoliveri. Il nuovo fronte aperto è, tuttavia, quello del procedimento di assoggettabilità aperto da Asa in Regione, relativo alle opere di variante del progetto. In particolare Asa conta di attuare delle modifiche, ritenute migliorative e meno impattanti, nella parte relativa allo scarico dell’impianto nel mare di Lido di Capoliveri. Il Comune ritiene, tuttavia, che la variante modifichi sostanzialmente il progetto il cui iter, per questo, dovrebbe ripartire daccapo. A tale proposito l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Gelsi ha presentato in Regione una serie molto corposa di osservazioni. In tutto sei pagine, molte delle quali dedicate alle modifiche prospettate per la parte a mare dell’opera. «Non è chiaro quale possa essere il rumore prodotto dall’impianto nella spiaggia – si legge nelle osservazioni – la recinzione dell’area è vietata dal Pit mentre è prevista dal progetto; non sono stati valutati i possibili sversamenti accidentali dei prodotti del disinfettante o aresol dello stesso; durante la stagione estiva e la presenza di affollamento della spiaggia non è stato valutato come funziona e interferisce, anche sulla sicurezza, la gestione dell’impianto e la manutenzione soprattutto a causa dello spazio che è molto ridotto». Insomma, per il Comune è necessario il ricorso a una nuova valutazione di impatto ambientale: «Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene che non solo l’intervento in variante ma anche quello già approvato debba essere sottoposto a Via in base alla normativa vigente».. Anche il Parco nazionale ha presentato delle osservazioni in Regione, non escludendo eventuali conseguenze negative sull’ambiente. «Con riferimento alla modifica delle caratteristiche della condotta di scarico del concentrato salino in termini di lunghezza – scrive il Parco – l’ente ritiene vi sia la necessità di approfondire con ulteriori studi la questione relativa alle correnti marine durante tutto l’anno al fine di valutare se tale scarico sia sufficientemente lontano da garantire effetti non negativi sull’area e, in particolare, sulle coste dell’isola o possa essere valutato un ulteriore allontanamento. Andrebbero inoltre estese le considerazioni e le valutazioni e, quindi, gli effetti anche su altre componenti marine». —