Annessi agricoli trasformati in abitazioni

PIOMBINO. Case mascherate da magazzini ad uso agricolo. Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana conferma i rilievi del Comune di Piombino. Le ragioni alla base del nuovo ricorso presentato dai proprietari sono infondate, la sentenza è del 20 maggio ma è stata pubblicata il 20 giugno. Quel cambio di destinazione che ha preso forma in campagna, in un terreno in località La Sdriscia, si risolve con l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree lottizzate: una superficie di poco superiore ai mille metri quadrati con annessi manufatti. Il tutto al netto di ricorso al Consiglio di stato.



Quello che stava prendendo forma in quello spicchio di campagna lo hanno scoperto gli agenti della squadra di vigilanza edilizia della Polizia municipale. Ad indirizzarli sul posto nel 2017 una segnalazione di terzi. E da allora prosegue il braccio di ferro con i proprietari dei vari lotti. Il 14 agosto c’è un cambio di passo. Contestata la lottizzazione abusiva e riscontrato che lo stato dei luoghi non è stato riportato a quello originario è stato emesso il decreto di acquisizione al patrimonio del Comune di Piombino delle aree lottizzate. I proprietari hanno presentato il ricorso al Tar, che si è pronunciato la scorsa settimana giudicandolo infondato. Le opere e il frazionamento abusivo del terreno agricolo non sono stati eliminati dai proprietari entro il termine del 4 luglio, ripristinando o stato originario dei luoghi. L’ultimo controllo è del 7 agosto dello scorso anno, a cui è seguito il decreto.



Riavvolgiamo il nastro. La società La Sdriscia Srl, che ha sede a Prato, nel 2004 acquista poco più di sette ettari di terreno su cui insistono due fabbricati rurali e quattro annessi agricoli. Uno dei due fabbricati principali è stato ristrutturato ricavandovi alcuni appartamenti a civile abitazione mentre gli altri manufatti, con i terreni di pertinenza, sono stati venduti a diversi proprietari. Quando a marzo 2017 si presentano sul posto gli agenti della squadra di vigilanza edilizia si trovano di fronte a una realtà trasformata. Di agricolo resta il contesto in cui è immersa, ma il resto racconta di un utilizzo diverso. In sintesi, si trovano di fronte a una lottizzazione abusiva.In uno dei lotti in cui è stata frazionata la proprietà riscontrano l’ampliamento di un manufatto in muratura, già oggetto di pratica di condono edilizio, e il cambio di destinazione d’uso con tramezzature interne in muratura e frazionamento in quattro locali, un lucernario e un manufatto in legno a uso garage. Il lotto è completamente recintato con siepe, staccionate in legno e rete plastificata. Le recinzioni sono una costante. In un altro lotto tre manufatti in muratura sono stati messi in comunicazione con aperture interne e modifiche esterne, realizzate due finestre e un lucernario. Anche in questo caso il tutto è completamente recintato. In tutti i casi ci sono gli impianti elettrici con contatori autonomi all’interno del quadro elettrico a servizio del condominio La Sdriscia. Rete idrica e scarichi che finiscono in una fossa biologica, quest’ultima legittima. Mentre in un altro lotto ancora è stato fatto un condono edilizio per una superficie di 25 metri quadrati ma gli agenti si trovano di fronte a un manufatto di superficie quasi doppia. L’immobile è del tutto diverso da quello oggetto del condono, per il quale avrebbe comunque dovuto mantenere la destinazione agricola. E al suo interno la scena è inequivocabile: arredi e infissi di pregio, impianti di rete e anche termosifoni.È del 4 maggio 2017 l’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva. L’atto è stato impugnato da alcuni dei proprietari al Tar della Toscana. I giudici amministrativi il 18 marzo 2019 si sono pronunciati respingendo il ricorso e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese. Da qui ha ripreso l’iter amministrativo sospeso in attesa del giudizio pendente al Tar. Il 4 luglio è scaduto il nuovo termine per ripristinare lo stato dei luoghi. E a ruota il 7 agosto è stato riscontrato dalla vigilanza edilizia che restano gli abusi già accertati in passato. Da qui il decreto di acquisizione dei terreni a cui è seguito il nuovo ricorso al Tar, anche questo respinto. —