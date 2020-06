Riapre il Park Albatros: ecco come i turisti potranno utilizzare il noto villaggio

SAN VINCENZO. La stagione 2020 del Park Albatros Village parte oggi. Ed è un inedito che dà la misura della complessità al tempo del covid-19 per una struttura capace di grandi numeri, che dalla metà di aprile in genere è in attività. «Abbiamo affrontato un lavoro complesso di riorganizzazione per garantire soggiorni in sicurezza mantenendo l’atmosfera di vacanza che caratterizza la nostra proposta», dice la direttrice Park Albatros Village Nadja Kaest. Che aggiunge: «Sarà una stagione di continui cambiamenti, anche sulla base dell’evoluzione delle norme». Il villaggio scommette sugli ampi spazi a disposizione, a cominciare dalla pineta. Confermata l’animazione, con qualche accorgimento, e ci sarà anche il miniclub. «Non saranno utilizzati spazi al chiuso ma due aree all’aperto coperte», sottolinea Kaest.



All’interno del complesso turistico cartelli colorati e segni a terra guidano gli ospiti. «Arriviamo pronti all’apertura, avendo fatto una revisione a 360° di tutta l’attività», afferma Bruna Gallo, direttrice commerciale e marketing Human Company, il gruppo fiorentino attivo nel ricettivo e ristorativo, leader in Italia nell’ospitalità open air, che conta nove villaggi, compreso San Vincenzo, tra Toscana, Veneto e Lazio, uno in Lussemburgo, a cui si affiancano ostelli di ultima generazione a Firenze, Berlino e Praga e l’hotel di charme Villa La Palagina sulle colline del Chianti. «È stato necessario un forte sforzo di riorganizzazione che fa leva sulla digitalizzazione dei processi – sostiene Gallo –. Il check-in che si fa via web. L’ospite arriva in struttura con il proprio mezzo e senza scendere dall’auto gli viene fatta la misura della temperatura. Poi prosegue arrivando direttamente alla propria casetta dove troverà la chiave nella toppa e tutto igienizzato. La stessa cosa avviene all’uscita, con il check-out che può essere fatto 24 ore prima indicando l’orario. Anche il pagamento della tassa di soggiorno è telematico e la ricevuta viene consegnata al momento del check-out». E così dentro ai ristoranti, con una App si consulta il menù, scelgono le portate e stabilisce l’orario del pasto. Altrimenti c’è la possibilità di prenotare le pietanze, ritirarle all’orario concordato e consumarle nella propria casetta.



Il Park Albatros è il primo village in Toscana ad aprire, gli altri lo faranno dal 25 giugno. «Le indicazioni sull’andamento delle prenotazioni sono soddisfacenti – dice Gallo –. La domanda sul mercato italiano è più forte rispetto agli scorsi anni. E stanno arrivando richieste da Olanda, Polonia e qualcosa da Svizzera, Germania e Russia. Insomma, la volontà dell’ospite estero è quella di consolidare la propria vacanza in Italia». Che aggiunge: «Delle prenotazioni fatte prima dell’emergenza covid per luglio e agosto non abbiamo ricevuto annullamenti e anche questo è positivo».Agli ospiti saranno proposte escursioni nella natura, in bici o a piedi, confezionate per piccoli gruppi guidati. «La nostra area di 35 ettari è una garanzia, le attività sono tutte in contesti aperti per garantire il servizio, senza perdere in qualità della proposta – spiega la direttrice commerciale –. Apriamo con la consapevolezza che non andremo ai livelli di occupazione che storicamente si attestavano oltre il 90%. Contiamo di attestarci su un dato medio del 60-65%. Ci attendiamo una crescita degli ospiti italiani del 30% mentre l’estero segnerà una flessione tra il 40 e il 45%».Il Park Albatros resterà aperto almeno fino alla metà di settembre. «Vedremo se spostare la chiusura – sostiene Gallo –. Si lavora molto giorno per giorno, ci sono ancora tante incognite». Un dato che si riflette sulle opportunità di lavoro stagionale. «Per le assunzioni procediamo in base a quello che accadrà durante la stagione – dice la direttrice risorse umane Human Company–. Quando è arrivata la chiusura per pandemia non avevamo ancora fatto le assunzioni. Abbiamo fatto dei piani di monitoraggio settimanale in base all’andamento delle prenotazioni. E a tutti abbiamo fatto molta formazione per mettere per primi in sicurezza i dipendenti con corsi online per spiegare le procedure e i protocolli, in modo che possano sentirsi tranquilli e competenti anche nel dare informazioni ai clienti».