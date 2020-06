Ascensori e passerella coperta, stavolta è questione di giorni

PIOMBINO. Ascensori e passerella coperta: stavolta ci siamo.

A Villamarina le fasi conclusive per l’apertura degli ascensori e del percorso coperto di collegamento.

Un progetto di metà giugno 2015: poi rinvii, problemi con le ditte coinvolte, nuovi ritardi.



Invece adesso la realizzazione del collegamento coperto tra gli ascensori davanti all’ingresso di Villamarina e quelli per salire agli anelli del parcheggio appare quasi conclusa.A conferma, la nota ufficiale. «L’Azienda Usl Toscana nord ovest – dice – ha elaborato per l’ospedale Villamarina due progetti volti al miglioramento dell’accessibilità (valore 400mila euro) e alla sistemazione del terzo anello del parcheggio (valore circa 310mila euro)».«Se l’intervento di manutenzione straordinaria della porzione di parcheggio è terminato lo scorso anno – prosegue la nota dell’Azienda Usl nord ovest –, lo stato di avanzamento del progetto legato alla collocazione e fruizione dei nuovi ascensori è stimato attorno al 95%».«Ad oggi – si sottolinea – tutte le opere civili sono completate e sono state installate le cabine degli ascensori esterni con il gruppo motore. Per il completamento e l’apertura definitiva serve il rilascio, da parte della ditta incaricata, dei necessari documenti di conformità e il posizionamento della copertura. Il tempo necessario per il completamento dell’opera, salvo imprevisti, è di circa 15-20 giorni lavorativi».Datazione a breve come ultima rassicurazione. Gli utenti-pazienti vogliono crederci. —