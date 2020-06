È nato il nuovo B&B Il Giardino dei Limoni sfida imprenditoriale e contro il Covid-19

SUVERETO. In un tempo caratterizzato da notizia che riguardano più le chiusure di attività e la crisi del turismo, il quarantenne Gianmaria Margelli ha appena inaugurato un nuovo B&B a Suvereto, il “Giardino dei limoni”.



È una piccola realizzazione ma che punta sulla qualità del servizio, la comodità e la sinergia con l’altra attività con la quale Gianmaria si è già fatto un nome come chef e titolare della “Locanda delle Stelle” che si trova in pieno centro storico, in piazza don Angelo Biondi, appena passato l’arco merlato.



Praticamente ha restaurato la casa dei nonni e poi di sua madre, scomparsa prematuramente come lo stesso padre, ricavando quattro camere molto accoglienti e indipendenti con tanto di idromassaggio, la possibilità di usufruire di un servizio cucina in comune e l’accesso su un grazioso giardino arredato e profumato da tanti limoni che in quella zona del paese vengono su benissimo.È ubicato in via della Fonte degli Angeli a poche decine di metri da piazza Vittorio Veneto dove si affaccia la pieve di San Giusto e quindi a due passi dal ristorante stesso. Molto vicina c’è anche la ben assortita zona commerciale della “Boldrona”, per ogni necessità o approvvigionamento o per allestire magari qualche cenetta autogestita.«Saranno anche proposte ai nostri ospiti alcune visite – dice il titolare della nuova struttura di Suvereto – a cominciare dalle attrazioni storico artistiche di Suvereto. Ma potremo farlo anche verso una zona più o meno vasta, così come fiore all’occhiello sarà una guida per salutari passeggiate lungo i molti percorsi di trekking allestiti nel nostro Comune. Ce ne sono di molto semplici ma altrettanto gratificanti, come - prosegue- di più impegnativi ma abbordabili fin sulla cima di monte Calvi dove si domina la vallata e il mare con incredibili orizzonti in caso di tempo favorevole».Viene spontaneo l’augurio di buon lavoro nell’importante settore ricettivo turistico, in centro e in campagna, soprattutto per il coraggio e la volontà di superare le attuali difficoltà.«Per le attività di ristorazione come la mia e l’intera realtà che dipende molto dal turismo – osserva Gianmaria Margelli – si tratta di un momento tremendo e che ha scioccato tutti, quando stavamo marciando bene, contando su iniziative estive e invernali di successo. Un senso di sgomento - aggiunge il giovane imprenditore - mi ha preso nel corso dei lavori di ristrutturazione, ma la volontà di far bene ci ha convinto a resistere e, devo dire, che qualche prenotazione ci è già arrivata». Dunque un rischio ma anche un calcio alla paura per puntare al proprio obiettivo.