Passaporto sanitario per sbarcare all’Elba, Zini: «È una follia, non serve a niente»

Non ci saranno test al porto di Piombino e non sarà necessaria la certificazione di immunità per arrivare all’Elba da parte degli ospiti che la scelgono come luogo di vacanza. Il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini intende sgombrare il campo da messaggi contrastanti passati nei giorni scorsi e che non sono quelli condivisi dalla maggioranza dei sindaci e dai tavoli di concertazione che si confrontano da quando è iniziata la pandemia.



«Sono stato chiamato in causa come sindaco di Portoferraio per un indirizzo da dare all’isola – ha annunciato - ma dopo ripetuti confronti e dibattiti all’interno della conferenza dei sindaci con le associazioni e le imprese, dopo tutti i passaggi, è evidente che non c’è una unitarietà di vedute, ma una condivisione di larga maggioranza che va verso la direzione che non è quella che sta passando». La cosa certa è che non c’è una divisione tra coloro che sono a favore dei controlli per la sicurezza di essere Covid free e coloro che sono per il “liberi tutti”. Il territorio ha fatto di tutto per tenere sotto controllo la pandemia «e ci siamo riusciti, come Elba nel suo complesso - considera il primo cittadino portoferraiese – tutti cerchiamo di fare il massimo per la prevenzione perché siamo dentro ad un pericolo, ma siamo anche in una fase in cui bisogna gestire un nuovo quadro che faccia ripartire l’economia con le sue gambe».



E questo è possibile applicando all’Elba le stesse garanzie che valgono a livello nazionale. «Dobbiamo applicare tutti i protocolli necessari in tutti i settori delle attività economiche - ha specificato – per attuare il massimo della prevenzione e della precauzione, ma non può passare il messaggio che dobbiamo aver passaporti sanitari e che ci devono essere presìdi da superare per arrivare qui. Non è mai stato deciso questo». Il riferimento è a quanto affermato dal sindaco di Porto Azzurro,che ha chiesto filtri e certificazioni di immunità per arrivare sull’isola. «Ci vuole chiarezza nei messaggi che diamo , anche se poi ogni sindaco può assumere sul proprio territorio tutti i provvedimenti che vuole – ha spiegato –. Questo nessuno lo mette in discussione, ma il messaggio non è quello che per venire all’Elba bisogna fare quel percorso». Due sono gli aspetti che vanno nella direzione opposta a questa tesi, secondo Zini. «Prima di tutto non sappiamo che cosa succede il 3 giugno, se e quali regioni apriranno – specifica – e poi l’idea del passaporto sanitario è folle e forse anche anticostituzionale. È sbagliata dal punto di vista scientifico perché nessuna scienza ci può assicurare e garantire che fare il test sierologico tre giorni prima di arrivare all’Elba ci metta al sicuro dall’essere aggrediti dal virus. All’isola d’Elba si può venire rispettando le precauzioni e le misure di prevenzione valide per tutti, e dare noi un messaggio di sicurezza all’esterno». In particolare quella relativa alle strutture e ai servizi. Chi lavorerà nella recettività, nella ristorazione e nei servizi turistici dovrà risultare sicuro perché periodicamente, in accordo tra aziende, istituzioni e Asl sarà sottoposto a screening periodici. «Il messaggio è questo e il territorio si mette a disposizione - conclude Zini -. All’Elba si può venire secondo le norme in vigore senza andare a cercare regole particolari. Su questo dobbiamo fare chiarezza una volta per tutte». —