Il crac del business dei matrimoni: senza abbracci in pochi si sposano

Anche il fatidico “Sì, lo voglio” degli sposi del 2020, nella maggioranza dei casi, dovrà attendere un altro anno. Come gli spettacoli, i concerti, eventi culturali e privati, anche i matrimoni sono caduti vittime del Covid 19 e con loro tutta l’industria che ci ruota intorno. Basta riflettere sui dati che arrivano da Assoeventi del 2019 per rendersi conto della grave crisi che stanno affrontando e che affronteranno le aziende e professionisti del settore.



Un anno di pausa



In Italia sono stati celebrati 220.000 matrimoni, per un fatturato che arriva a 40 miliardi e circa 83 mila aziende coinvolte.«Anche il 2020 sarebbe stato un bell’anno per le cerimonie – ha raccontato al, wedding planner elbana di Elba Wedding Style – le agende erano piene e questi mesi per me e i miei colleghi sarebbero stati di fermento per l’organizzazione. Per chi fa questo lavoro, ma anche per i clienti stessi, è sembrato di vivere in una condizione infernale, più volevamo programmare, più la situazione di estrema incertezza ci ha costretto a non farlo».Cerimonie sì, cerimonie no? A partire da quando? E se si quante persone possono partecipare? Gli invitati si potranno spostare per raggiungere il luogo del matrimonio? Si dovrà ancora indossare le mascherine? Tantissime le domande rimaste per molto tempo in attesa di una risposta e che per la maggior parte dei casi hanno fatto pendere l’ago della bilancia sulla decisione di rinviare tutto al 2021. Tutto, o quasi.«Ho riflettuto su un’idea di matrimonio alternativo – continua Silvia – in modo da dare comunque una possibilità a quegli sposi che non si volevano rassegnare all’idea di rimandare di un anno. Il progetto si chiamae consiste nel promuovere l’Elba come location che grazie alla sua grande varietà di ambienti naturali permette di realizzare ottime alternative in sicurezza». «Le coppie così non rinunciano ad una piccola cerimonia civile su una romantica spiaggia – aggiunge la wedding planner Silvia Sottocasa – nei siti storici o immersi nella natura, celebrando il giorno tanto atteso e rimandano poi i festeggiamenti in grande quando sarà possibile. Sta riscuotendo successo soprattutto tra quelle coppie italiane che avevano scelto altre location che, data l’emergenza, non possono più ospitarli».Un’altra ipotesi che si fa avanti è quella di un(matrimonio d’inverno), nella speranza che l’emergenza sia rientrata. «Io lavoro sia all’Elba che nel Lazio e nell’area romana e questa è un’opzione che è stata scelta da molti – spiega, anche lei elbana, event designer di Artè Event Designer – aiuto le mie spose a ripensare il mood di questa giornata e scoprono che il matrimonio invernale o natalizio ha il suo fascino. All’Elba purtroppo è una soluzione poco praticabile per lo scarso numero di strutture aperte. Infatti i matrimoni elbani sono stati rinviati al 2021». Ecco che in questa situazione, il legame stretto dell’Elba con il turismo, soprattutto del periodo estivo, diventa per l’economia dell’isola una “zappa sui piedi” che frena e impedisce di trovare alternative.«Come dico sempre, l’Elba è una piccola Toscana baciata dal mare – ha dichiarato, flower e event designer dei brand “Wedding in Elba” e “Rossella Celebrini Events” – e la Toscana è una delle destinazioni più amate dalle coppie straniere, soprattutto inglesi, americane, tedesche. L’isola ha il vantaggio di offrire tutte le caratteristiche della regione, ma in più ha il mare che la rende una location unica. Purtroppo con la chiusura delle frontiere la macchina del, (le nozze di coppie straniere in Italia) si è bloccata e ripartirà con il 2021. Quello del matrimonio in generale è un settore strettamente collegato a quello turistico, mettendo in campo il lavoro di hotel, ville, ristoranti, ma non solo, catering, gruppi musicali, studi fotografici, trasporti. Oggi, tutte queste aziende sono in grave difficoltà».La tanto attesa fase 2 ha ridato il via alle cerimonie religiose e a piccoli eventi con un massimo di 200 persone in luoghi chiusi e 1000 in quelli aperti, ma le linee guida per la sicurezza e il distanziamento sociale restano comunque troppo rigide. C’è solo qualche coppia che ancora spera nel piano B a settembre, confidando su un ulteriore rallentamento dei contagi. Ma le wedding planner sono sicure di una cosa: «Determinante sarà l’uso della mascherina e il distanziamento. Se resterà l’obbligo nessuna delle spose accetterà di sposarsi. Hanno progettato e sognato questo giorno, ma senza la possibilità di abbracciarsi, di condividere le emozioni, viene meno lo spirito del matrimonio stesso».Eventi privati e pubblici, si ritrovano tutti sulla stessa barca che tenta di restare a galla. Nonostante ci sia una data, il 15 giugno, per il via libera a spettacoli, concerti, eventi teatrali ecc.. le linee guida e le restrizioni continuano a mantenere incerto il lavoro di questo mondo. «Io rappresento una azienda che organizza spettacoli per le amministrazioni comunali e per le pro loco praticamente da sempre – ha spiegatodi Live srl, agenzia di comunicazione e organizzazione di eventi sull’Elba – ma anche per clienti privati come hotel, campeggi e altre strutture ricettive. Questi mesi erano periodi di grande fermento e tantissimo lavoro di back office. Avevamo opzionato il concerto cone con leda fare in una piazza di un comune elbano e stavamo cercando una star internazionale americana per clienti privati. Oggi invece ci ritroviamo a dover cercare idee per continuare a lavorare convivendo con il Covid – 19».In questo contesto, per non passare un’estate a secco di spettacoli e divertimento, urge un piano B. «A questo proposito – specifica Paolo Chillè – Ho sviluppato un progetto che è già stato studiato da addetti alla sicurezza che lo ritengono idoneo, tiene conto delle norme del distanziamento sociale e per forza di cose è a numero chiuso. In questo modo si potranno effettuare spettacoli di vario genere con un occhio di riguardo per artisti elbani che hanno bisogno di continuare a lavorare. È un’idea innovativa ma ha bisogno delle sinergie di tutti gli operatori del settore del territorio e dell’affiancamento di chi vuole organizzare, Comuni dell’isola d’Elba, Pro Loco comunali, etc. Aspettiamo indicazioni e poi ne daremo notizia nei prossimi giorni». —