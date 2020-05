Le palestre piombinesi vogliono aprire, ma non sanno ancora come

PIOMBINO. Per ora continuano ad allenare a distanza, attraverso uno schermo. Per non farsi dimenticare. Prima o poi però riapriranno, e allora giù con le previsioni, i dubbi e le possibili soluzioni, per ripartire in sicurezza e nel pieno rispetto delle direttive. Che, è bene ricordarlo, ancora mancano. Così come la data di riapertura. Le palestre, come tante categorie ancora ferme, fanno gruppo, ipotizzano, si preparano e si fanno anche tante domande. Oddio, si preparano è un parolone, perché senza linee guida il rischio è di spendere senza una vera cognizione di causa. E allora si aspetta. La data della ripartenza ma soprattutto le regole da seguire.



«La data ancora non c’è – dice Alberto Mazzola del Body Line – Si parla del 18 o 25 maggio, o addirittura il primo giugno. Le direttive non ci sono, ma soltanto alcune lettere inviate al governo da qualche federazione, dove si parla delle solite cose: le distanze fra i clienti, il distanziamento delle attrezzature, la chiusura degli spogliatoi, dove non è possibile garantire un controllo, e la sanificazione che, non avendo ancora una data, non abbiamo ancora fatto. Di ufficiale non c’è nulla e diventa difficile fare qualcosa. Nel nostro piccolo comunque abbiamo già iniziato a distanziare le macchine della sala pesi, utilizzando anche le due sale corsi. Abbiamo poi acquistato un’app per far prenotare la palestra. Ma andrà bene anche la vecchia telefonata. Quasi sicuramente saremo aperti dalle 7 alle 22, con blocchi prenotabili di 90 minuti che, calcolando la superficie della palestra, permetterebbero la presenza di 8-10 persone in contemporanea. Per i corsi abbiamo uno spazio privato all’esterno. Speriamo sulla questione mascherina. Ok che la indossino tutti negli spostamenti, ma che durante l’attività si possa togliere. Poi non sappiamo se andrà rilevata la temperatura all’ingresso o far firmare un’autocertificazione. Insomma, siamo abbandonati un po’ a noi stessi e per ora ci affidiamo al buonsenso. La voglia di ricominciare c’è perché il lavoro ci rende uomini e donne. E adesso abbiamo davvero voglia di tornare in palestra, luogo di socialità. Sarebbe un piccolo passo verso la normalità».



«Dopo una prima fase di disperazione adesso siamo un po’ più ottimisti – dicedel Living Club – Qualche idea la stiamo buttando giù, ma senza linee guida è difficile. Noi abbiamo una struttura molto grande, spazi esterni e la possibilità di usare la terrazza. Intanto abbiamo lanciato con il Morphè l’associazione Salute e Fitness Toscana che, in una settimana, ha già raccolto l’adesione di circa 30 fra palestre e centri sportivi da San Vincenzo all’Argentario. Ogni giorno cerchiamo di capire qualcosa di più, ma ancora regna l’incertezza. Le cose da chiarire sono tante, come far recuperare gli abbonamenti, se fare l’accesso su prenotazione, e via dicendo. La voglia di ripartire però c’è».«Già ora potremmo riaprire alcune aree, come la parte Lab della riabilitazione – dicedella Morphè – Il nostro club si occupa molto della salute e già prima eravamo abituati a lavorare uno a uno, cliente e trainer. Inoltre abbiamo 1.100 metri quadrati interni, più 400 esterni, avendo tolto la piscina all’aperto. Questo è stato l’adeguamento più grosso. Per il resto, la questione è aprire sì o no? I dubbi sono sui costi fissi enormi a fronte di una clientela che non sappiamo quanto sarà pronta nell’immediato a tornare in palestra. E così avremmo oltre al danno la beffa, per aver chiuso tre mesi e lavorarne altri tre, quelli estivi, solitamente più bui; poi, riaprendo, perderemo le già poche tutele del governo, e la problematica più spinosa è sulla responsabilità penale per i presidenti o i rappresentanti legali. L’Inail infatti configurerebbe il contagio di un dipendente che si ammala di Covid come infortunio sul lavoro. I dubbi sono tanti e riguardano anche i 24 collaboratori che abbiamo nel centro piombinese. 65 se ci aggiungiamo quelli su Venturina e Firenze. Le soluzioni? A oggi l’unica è unirci, far crescere il movimento e poi giocarcela ognuno con le proprie capacità. Per ora ha poco senso adeguarci non avendo le linee guida. Si rischia di spendere e poi vedersi cambiare le carte in tavola. Ripeto, noi abbiamo molto spazio e, anche immaginando i 7 mq a persona che si ipotizzano, potremmo puntare a una presenza di 57 persone all’ora. Ci hanno considerato come untori, facendoci chiudere fra i primi e riaprire fra gli ultimi. Ma le palestre, soprattutto quelle grandi, sono fra i luoghi più sicuri. Pur fra mille dubbi, riapriremo. Sono tantissimi i clienti che ci chiamano. Però alcune cose andranno chiarite, come i rilievi economici da valutare e, soprattutto, quelle responsabilità penali di cui parlavo prima».«Ogni palestra dovrà capire se riaprire, in un periodo fra l’altro abbastanza morto com’è l’estate – afferma, istruttore del Wellness Club Piombino – Il rischio è di rientrare al lavoro dopo tre mesi, con costi maggiori e senza la risposta delle persone. Ovviamente dobbiamo ripartire, ma sono riflessioni da fare. Io ho un piccolo club e già lavoravo su appuntamento. Credo che per noi con strutture piccole sia più semplice».«Anche noi lavoriamo da sempre su appuntamento – replicadella Motus – Per i gruppi avremo la possibilità di operare on line o all’aperto. Metteremo poi il plexiglass alla reception, affideremo a una ditta specializzata la sanificazione alla riapertura e dopo adotteremo le linee guida che ci verranno date. Voglia di riaprire? Sì, anche se le spese sono la voce che più preoccupa. A partire dall’affitto. Lavoriamo in un fondo privato e speriamo che il nuovo decreto parli anche di questo aspetto».