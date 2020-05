I diportisti esultano: da oggi possono tornare a pescare

PIOMBINO. Arriva nel tardo pomeriggio di ieri l’ordinanza del presidente regionale che chiarisce come potersi muovere in Toscana a partire da oggi in vari ambiti. Fra i settori trattati anche la nautica che, ignorata di fatto dal decreto del governo, trova nella Regione un soccorso prezioso. I punti che più interessano nello specifico il settore nautico nell’ordinanza numero 50 del 3 maggio 2020 del presidente Enrico Rossi sono i seguenti: l’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, a un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata; sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l’alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all’ormeggio e viceversa.

È la risposta che il mondo dei diportisti aspettava da giorni e che arriva a un giorno di distanza dalla lettera inviata dal sindaco Francesco Ferrari e dall’assessore Giuliano Parodi al presidente della Regione e all’Anci sollecitando un provvedimento che consentisse lo svolgimento delle operazioni minime di vigilanza e manutenzione da parte dei proprietari di natanti da diporto.



«Siamo contenti e ora più tranquilli – dice Paolo Arzilli, direttore del consorzio che gestisce il porticciolo di Marina che conta fra terra e mare 130 imbarcazioni – È un’apertura importante che ci soddisfa».«Come circolo nautico Pontedoro avevamo apprezzato la richiesta del sindaco alla Regione – afferma il presidente Franco Carmignani – Già da tempo avevamo anche noi sollecitato un intervento in nome dei 540 soci che abbiamo. Alla luce di questa ordinanza siamo perciò soddisfatti e in linea con le delibere già emanate da altre Regioni, come il Lazio e la Liguria».Le perplessità sui divieti imposti dal governo erano infatti comuni: «Qui alla chiusa di Pontedoro ci sono 380 posti barca – dice Alessandro Leporatti, presidente Arci Pesca Fisa – Parliamo di un target di nautica minore, di gente appassionata che trascorre intorno alla propria imbarcazione l’inverno in attesa del varo nella bella stagione. Sembra un mondo dimenticato dallo Stato e di poco valore, quando invece muove un’intera economia. Che male può fare una barca in mezzo al mare? Oppure un pescatore su uno scoglio o su una spiaggia lunga quattro chilometri?».«Con tutte le riaperture in Italia, ristoranti con l’asporto compresi, era ragionevole pensare almeno all’accesso a una persona per barca al fine di verificarne lo stato – dice Gianluca Cecchi della Lega Navale – Non vedo il rischio nell’andare per mare. Poi tutto sta all’intelligenza delle persone nel seguire le regole e la distanza di sicurezza».

Tutto bene quindi? Non proprio. «Apprendiamo con piacere come il presidente della Regione abbia accolto le nostre istanze – spiega Vincenzo Dinolfo, presidente della cooperativa l’Ormeggio di Salivoli che ha 450 posti barca – Grazie davvero a lui che sana una situazione nella quale ci vedeva carichi di spese, perché comunque il porto deve stare aperto anche per motivi di sicurezza, ma senza la possibilità di far salire sulle barche i proprietari. E le barche, ricordiamolo, non sono come le auto che le parcheggi e tieni lì giorni e giorni. Le barche possono veder allentarsi una cima, perdere olio. Insomma, far salire a bordo per controllarne lo stato è un atto dovuto. Detto questo, l’ordinanza va in contrasto al Dpcm del presidente del consiglio. Ci fa piacere, per carità, e ben venga Rossi. Resta il fatto che non si sa a chi dare ragione. Abbiamo vinto una battaglia, ma non la guerra. Quella sarà vinta quando il governo ammetterà di aver trascurato la nautica, mettendo paletti che non comprendiamo. Proprio nell’ambito del mare che è un distanziatore sociale naturale. Una dimenticanza gravissima da parte del governo che non ha ritenuto meritevoli di considerazione gli sport nautici, in un’Italia dove il turismo legato al mare è uno dei principali volani dell’economia. Dietro un’imbarcazione ci lavorano in maniera saltuaria ogni anno tre persone. I posti barca nazionali sono circa 176. 000 oltre ai quali si deve tenere conto di un numero elevato di derive, e natanti, collocati a secco che porta il numero complessivo a circa 500mila unità». —