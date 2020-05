Ecoballe, Caligiore alza bandiera bianca: «Il recupero è a un punto morto»

PIOMBINO. «La situazione recupero delle ecoballe è a un punto morto, nonostante l’estate sia alle porte e le ecoballe di Css pronte a esplodere e a disseminarsi nelle acque del golfo di Follonica». Così fotografa lo stato dell’arte il contrammiraglio Aurelio Caligiore, capo del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di porto (Ram), che il 26 giugno 2019 – quattro anni dopo l’incidente – è stato incaricato commissario straordinario del Governo per il recupero e lo smaltimento delle ecoballe disperse in mare.



«L’assurdo in tutto questo è che non si trova uno strumento per poter intervenire: non ci si crede ma è quello che mi è stato detto ai più alti livelli della Pubblica amministrazione – afferma il contrammiraglio –. Di fatto, malgrado la mia tenacia, non riesco ad andare avanti. Pertanto, la settimana entrante convoco formalmente Regione Toscana, ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alla componente tecnico-scientifica, Ispra e Arpat, per individuare una soluzione possibile con l’urgenza e con le necessarie deroghe rispetto alla contabilità ordinaria che la straordinarietà del caso impone».

Dopo cinque anni, e un difficile avvio delle operazioni di ricerca in mare, tutto si ferma. Il recupero dei 63mila chili di plastiche eterogenee compresse in 56 ecoballe di Css, ovvero combustibile solido secondario da avviare all’incenerimento, a –50 metri di profondità in prossimità di Cerboli, non s’ha da fare. Cadono nel vuoto le iniziative istituzionali di Regione e Comune di Piombino. Lo Stato, ai vari livelli, dà prova di non riuscire a decidere. La prevenzione sarebbe ancora possibile, nonostante tutto, ma è un orizzonte su cui non si muove un passo. Servirà l’emergenza, quella vera dovuta allo sfaldamento delle ecoballe, per rimediare a ciò che si poteva evitare. A meno di un sussulto per mettere al riparo dal potenziale inquinante il golfo di Follonica, l’ambiente marino, l’economia balneare e le imprese della pesca.