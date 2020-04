Costa Diadema, sbarcati in sicurezza i 241 marittimi filippini risultati negativi al tampone

I membri dell'equipaggio trasferiti a bordo di 20 autobus in Lombardia, dove saliranno in aereo per rientrare in patria

PIOMBINO. Sono sbarcati stamani alle 12 i 241 filippini della Costa Diadema risultati negativi al tampone. I marittimi verranno trasferiti in Lombardia con pullman protetti secondo tutte le norme di sicurezza previste. Da lì prenderanno il volo per tornare in patria. I pullman, 20 in tutto, sono arrivati verso le 10, sostando prima nell’area di supporto e, successivamente – dopo il via libera dell’Autorità di Sistema Portuale – nell’area sterile a bordo nave. Ciascun mezzo ospiterà circa 12 marittimi opportunamente distanziati l’uno dall’altro.

La nave è ormeggiata al porto di Piombino dal 30 marzo scorso. Attualmente a bordo ci sono ancora 743 persone.

"È stato un momento emozionante", ha dichiarato il responsabile per l’Autorità di sistema portuale dell’ufficio portuale di Piombino, Claudio Capuano, che è intervenuto nella diretta televisiva del programma “Storie Italiane” di Rai1 condotto da Eleonora Daniele.