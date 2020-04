Pazienti oncologici, Dargenio consiglia: «Continuate il trattamento»

PIOMBINO. La diffusione dell’infezione da Covid-19 ha messo in allarme i pazienti oncologici, poiché le prime informazioni su questo virus dimostrano che sono soprattutto le persone fragili e con patologie pregresse a rischiare le complicanze maggiori.



Chi è in terapia a causa di un tumore dunque se contrae il virus è più a rischio?



Lo abbiamo chiesto al dottor, responsabile sezione di Oncologia di Piombino e Portoferraio-Azienda Usl Toscana nord ovest– Dipartimento di Oncologia Medica.«Per rispondere con precisione alla domanda bisogna premettere che le conoscenze su questa nuova infezione sono ancora poche e in continuo aggiornamento – spiega Dargenio – ma possiamo ugualmente fare delle ragionevoli deduzioni. I trattamenti chemioterapici somministrati per la cura dei tumori possono produrre un’azione lesiva sulle cellule preposte alla difesa immunitaria del nostro organismo, determinando uno stato di immunodeficit secondario, che potrebbe esporre a maggior rischio di complicanze in caso di infezioni da microrganismi patogeni, come nel caso del Covid-19».«Bisogna distinguere l’immunosoppressione da chemioterapici dall’immunoterapia, che agisce “rieducando” il sistema immunitario al riconoscimento delle cellule tumorali come “estranee” all’organismo. Non esistono in ogni caso al momento evidenze scientifiche sull’aumento di rischi infettivi, né sugli effetti che tali trattamenti possono indurre in pazienti affetti da Covid-19».«Dato per scontato che i trattamenti vengono prescritti per curare il cancro o ridurre le sue possibilità di recidiva, non ritengo necessario il rinvio dei trattamenti, se non in presenza di segni clinici di sospetta infezione».«Considerando il basso impatto di tali trattamenti in termini di immunosoppressione direi che a maggior ragione vale l’indicazione a proseguire le cure».«È sufficiente attenersi alle norme comportamentali suggerite dal ministero della Salute e in particolare: evitare gli spostamenti non necessari, mantenere la distanza di sicurezza, lavare/disinfettare le mani, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce, pulire le superfici domestiche con disinfettanti a base di cloro o alcool».«La mascherina deve essere usata sempre nel caso in cui compaiano sintomi che possano essere riconducibili a un’infezione delle vie respiratorie (febbre, tosse, rinite, mal di gola ...). Per i pazienti in trattamento, considerando l’inevitabile contatto ravvicinato con gli operatori, l’utilizzo della mascherina invece è obbligatorio».«Premesso che i nostri assistiti sono allertati a riferire telefonicamente qualsiasi sintomo sospetto e che tutti sono sottoposti a screening (anamnesi, controllo sintomi e rilevazione della temperatura corporea), all’ingresso dei nostri presidi ospedalieri, il comportamento per un malato oncologico risultato positivo al Covid-19 non è dissimile dagli altri casi e viene gestito attraverso la rete territoriale e ospedaliera messa in atto dall’Azienda».«Non sono diverse da quelle che dovrebbero avere in condizioni normali, considerando che comunque si tratta di pazienti potenzialmente immunocompromessi e pertanto se un care-giver presenta sintomi sospetti, dovrebbe astenersi dal contatto con il malato».«Non abbiamo un numero dedicato, ma il personale della segreteria Cord (Centro oncologico di riferimento dipartimentale) è quotidianamente impegnato a rispondere alle domande dei nostri assistiti sulla specifica tematica».«Sono essenzialmente comportamentali e organizzative. Nel primo caso abbiamo dovuto limitare gli accessi da parte degli accompagnatori non indispensabili e ampliare gli spazi delle sale di attesa, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Sotto il profilo organizzativo, attraverso l’attivazione del Teleconsulto abbiamo ridotto l’attività ambulatoriale ai casi prioritari, gestendo il trattamento con farmaci orali attraverso la distribuzione territoriale. Questo ci ha consentito di distribuire meglio le terapie endovenose, evitando inutili e pericolosi assembramenti».«Stiamo sostenendo i nostri pazienti garantendo la fornitura di mascherine chirurgiche per coloro che effettuano i trattamenti al nostro Day hospital. Purtroppo abbiamo dovuto rimandare alcuni progetti (in particolare l’acquisto del casco anti-alopecia), ma contiamo di ripartire presto, indirizzando risorse a nuove iniziative compatibili con le limitazioni indotte dalla nuova emergenza».«Il test è certamente un utile strumento epidemiologico, ma per essere davvero efficace andrebbe somministrato a tutti i pazienti che usufruiscono dei servizi di Day hospital. Su tale tematica si è recentemente espressa la Regione Toscana in una delibera che, recependo le indicazioni di Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) autorizza di fatto lo screening e il monitoraggio sierologico per Covid, dei pazienti oncologici in trattamento attivo». —