Caos “buoni”, è un altro il mestiere dei volontari

Nessuno nasce “imparato”, si sa. E l’emergenza coronavirus mette tutti coloro che devono fare scelte di fronte a eventi mai vissuti prima e a conseguenze a volte imprevedibili. Giudicare qualsiasi decisione presa da chi deve farlo, dopo è sempre facile.



Ma il caos, l’assembramento e poi la ressa di decine di persone martedì pomeriggio davanti alla Croce rossa per avere i buoni alimentari nasce da una sottovalutazione e impone la riflessione su un paio di questioni serie: la prima è che in molti forse non hanno chiaro che non c’è solo chi sta a casa dilettandosi a cucinare torte e pizze, aspettando la fine della bufera, ma anche chi ha fame. Letteralmente fame. E non sono pochi, basta chiedere alla San Vincenzo: sono un migliaio i piombinesi che hanno fatto richiesta dei buoni, numeri che equivalgono più o meno ad altrettante famiglie. Una situazione che sta già producendo tensioni sociali, con poco tempo a disposizione per essere sanate senza guai ulteriori.



La seconda questione è che tutto pare sulle spalle delle associazioni di volontariato. Da un mese questa gente fa turni impossibili su vari fronti, e rischia grosso, a lungo senza o con scarse protezioni individuali: forse fargli consegnare anche i buoni alimentari a gente ovviamente tesa e preoccupata, e immaginare che potessero imporre d’autorità il distanziamento sociale, è stato davvero troppo. Certo, non una grande idea. Magari almeno il sindaco Ferrari avrebbe potuto (potrà la prossima volta) distogliere qualche vigile dai controlli di passeggiatori solitari, e dirottarli lì, nei centri di distribuzione. Dove l’assembramento è stato fisiologico, con tutti i gravi rischi connessi.Non c’è bisogno d’inventare nulla, ci sono esempi in Toscana semplicemente riproducibili e forse da tenere presente per il futuro: a Prato chi ha ottenuto il buono ha un numero identificativo e per fare acquisti può rivolgersi con quello ai due negozi che ha indicato nella sua domanda. Così da evitare anche quella triste processione, lesiva della dignità, quell’esposizione pubblica di uno stato d’indigenza temporaneo o cronico che sia, che chiunque ha diritto a vivere in modo privato.