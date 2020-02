Silver Air volerà dal primo marzo: «Siamo pronti a lavorare per l’Elba»

CAMPO NELL'ELBA. La data in cui saranno operativi i collegamenti dalla Pila con gli aeroporti di Pisa, Firenze e Milano Linate è fissata con il primo di marzo.



Li garantirà in regime di continuità territoriale la compagnia aerea ceca Silver Air. A lei è stato affidato il servizio, grazie all'aggiudicazione del bando di gara di fine gennaio, dopo che altri due precedenti erano andati deserti. Poco meno di un mese, dunque, a disposizione della compagnia aerea, per essere pronta all’appuntamento. L’aerostazione di Marina di Campo ritorna a operare in regime di continuità territoriale, dopo due anni di fermo.



«Certo – ha detto al, che cura i rapporti di comunicazione della Silver Air, oltre che a essere un attento conoscitore delle problematiche aeroportuali della maggiore isola della Toscana – una bella notizia. Adesso si apre davanti a noi una serie di iniziative che dovremo onorare in questo mese a livello di comunicazione e informazione con le varie agenzie turistiche che operano sui mercati del continente europeo. Occorre far sapere che l'Elba è raggiungibile in aereo da Firenze e Pisa e, naturalmente da Milano. Bisognerà anche prevedere accordi commerciali per la vendita di servizi che sono connessi ai voli (noleggio di macchine, permanenza negli alberghi e così via), come anche interpellare altri vettori che agiscono sulla Penisola in clima di continuità territoriale per dire loro che da quest'anno anche l'Elba sarà operativa. Di sicuro il non aver usufruito della continuità territoriale per questi anni non ha giovato all'Elba. Ora bisognerà recuperare il tempo perduto».Maurizio Furio, come dicevamo, conosce a fondo le sorti dell'aeroporto della Pila, per essere stato presidente di Elbafly, il broker aeronautico con sede a Portoferraio che organizzava voli da aprile a settembre dall'Elba a Pisa, Firenze, Milano Malpensa e Bergamo, costretto poi nel 2010 a interrompere le attività a causa dell'impossibilità di reperire velivoli per le sue rotte. I collegamenti si effettuavano con un Let l-410 di proprietà della compagnia Silver Air.Lo stesso velivolo che volerà a marzo sui cieli dell’Elba. «Trasporterà sedici passeggeri a volta – continua sempre il responsabile della comunicazione della compagnia aerea battente bandiera ceca – Ma questo non significa che in futuro non si potranno utilizzare aerei di capienza superiore. Tutto dipende dalla risposta degli elbani: se cominceranno o meno a sfruttare il mezzo aereo per i loro spostamenti giornalieri da e per il continente. Ancora non è entrato nell’ordine delle idee degli isolani il concetto di sfruttare una simile opportunità. Ma se un domani si riscontrasse una risposta positiva in tal senso, sarebbe compito della stessa compagnia attrezzarsi nel reperire apparecchi più potenti di quelli usati finora». L'utilizzo di aeroplani con numero maggiore di posti a sedere significa anche aumento di personale a terra.«Per ora andiamo con due figure che opereranno nella biglietteria di Marina di Campo – precisa – e due a Lugano. A marzo inizia una nuova fase, il cui obiettivo - conclude Maurizio Furio - è quello di trasformare, attraverso una promozione nazionale e internazionale, lo scalo della Pila in un volano di crescita per l'economia dell'Elba e del suo turismo». La compagnia ceca ha ottenuto il servizio per aver presentato un’offerta economica migliore rispetto a quella avanzata dal vettore portoghese Seven Air. I voli con Pisa, Firenze e Linate riprenderanno dopo due anni di stop.