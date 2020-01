Discarica, carotaggi: mezzo sì da Firenze ma il Comune non li potrà fare

PIOMBINO. Tecnicamente si possono fare. Ma non può disporli ed eseguirli chiunque. Sta in questi confini la risposta della Regione Toscana alla questione sollevata dal Comune di Piombino in tema di carotaggi per sondare la natura dei materiali conferiti negli anni nella discarica di Ischia di Crociano. La questione è tutt’altro che risolta.



L’attività dei carotaggi, una quindicina quelli che l’amministrazione comunale ritiene utili allo scopo - sulla scorta delle indicazioni ricevute da studi specializzati in materia -, non è prevista dalle clausole dell’autorizzazione integrata ambientale in corso e in base a alla quale Rimateria gestisce l’impianto di Ischia di Crociano, ricevuto in dote da Asiu Spa in liquidazione. Tant’è che alla richiesta del Comune, di avere accesso all’impianto per effettuare gli scavi con cui prelevare i campioni di materiale da far analizzare, il consiglio di amministrazione di Rimateria aveva rimesso la competenza al soggetto con funzioni concessorie, cioè la Regione Toscana. E il Comune, nei giorni scorsi, aveva inviato una richiesta ufficiale a Federica Fratoni, assessore regionale all’Ambiente.



È una matassa burocratica in cui pesano, e non poco, le responsabilità. Quelle di chi autorizza, e sulla base di quali presupposti, l’invasiva ispezione. Ma anche di chi ha in carico la gestione dell’impianto. Non esistono infatti motivi ostativi per cui Rimateria non possa fare carotaggi nella discarica che ha in gestione, purché siano effettuati nel rispetto delle buone pratiche. Aspetto quest’ultimo che è il più scontato, poiché si tratta di seguire un protocollo tecnico ad hoc e di affidare l’intervento a una società specializzata. Ma da Firenze si precisa che si tratta di un’attività che ricade sotto la responsabilità di Rimateria. Insomma, i carotaggi eventualmente possono essere fatti dal gestore della discarica ma non dal Comune di Piombino.Il cavallo di battaglia in campagna elettorale dell’attuale maggioranza e tema da sempre caro al Comitato salute pubblica deve fare i conti con le norme di settore. La discarica è pur sempre un impianto produttivo. Da qui la necessità di richiedere l’autorizzazione alla società per accedere alle aree di competenza. «Abbiamo inviato una richiesta formale a Rimateria accolta positivamente dal presidente, che ha inoltrato tale richiesta allo staff tecnico della società – ha detto l’assessore all’Ambiente di Piombino–. La disamina è poi passata al Cda di Rimateria, che ha sollevato due ordini di criticità, tecnica e di diritto. In merito alle prime abbiamo fornito tutte le garanzie sui protocolli operativi forniti dalle società specializzate che compiono le indagini geotecniche con le migliori tecnologie e in regime di assoluta sicurezza. L’altro problema è autorizzativo». Ma la questione alla luce della risposta arrivata dalla Regione va oltre la semplice concessione del libero accesso all’impianto. L’altro termine della questione che dalle stanze di via Ferruccio ci si guarda bene dal chiarire è quanto costeranno questi carotaggi. Non è dato sapere. «La spesa presunta per l’amministrazione supera la soglia consentita per l’affidamento diretto per cui si procederà tramite bando». Un po’ poco per chi auspica una gestione trasparente sulla vicenda.Tra l’altro se i carotaggi sono obiettivo dell’Amministrazione è un fatto che la Direzione distrettuale antimafia di Firenze non ha mai ritenuto necessario disporli nella lunga fase delle indagini preliminari, pur valutando la sussistenza di varie ipotesi di reato. La Procura chiede infatti il rinvio a giudizio di una trentina di persone. A decidere sarà il giudice dell’udienza preliminare il 6 aprile. La maxi inchiesta riguarda un presunto traffico illecito di rifiuti che investiva il Centro Italia. Un sistema – secondo gli investigatori – che attraverso trasportatori consapevoli faceva capo a Livorno. L’ipotesi è che all’interno delle aziende Lonzi e Rari , dal 2015 al 2017, le sostanze venivano triturate e miscelate o solo taroccate per essere inviate in discarica, alla Rea di Rosignano e a Rimateria, cambiando il codice di provenienza (Cer) e trasformando i rifiuti da pericolosi a non pericolosi. Un ruolo decisivo lo avrebbe avuto chi doveva controllare la reale natura dei rifiuti con analisi di laboratorio. E così si sarebbero risparmiati i soldi per lo smaltimento truffando la Regione con l’elusione del pagamento dell’ecotassa per oltre un milione e mezzo di euro. —