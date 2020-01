Alternanza scuola-lavoro per due studenti dell’Ipsia

PIOMBINO. Al via Alle Officine Elettrauto Magni di Piombino e alla Nuova Etruswagen di Venturina l’apprendistato per due alunni della quarta classe dell’Ipsia “Volta”. Ovvero l’alternanza, oggi definita Pcto, ovvero Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, diventa Apprendistato.Si tratta di un contratto che consente la qualifica professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a seconda se di primo o di livello superiore .. Presenti Angela Pietrosanti dell’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive e lavoro), di Grosseto, la dirigente dell’Isis Carducci-Volta-Pacinotti di Piombino, Gabriella Raimo. I datori di Lavoro: Aldo Magni e Carlo Kaczor, di Piombino e Venturina, la professoressa Manola Scali, tutor scolastico, gli alunni Manuel Scalzo e Diego Natalini e i loro genitori È stato stipulato il secondo accordo di Piano formativo per il percorso di apprendistato di primo livello. Ricordiamo che il primo era stato stipulato lo scorso anno scolastico e che la scuola continua ad essere l’unica, nella provincia di Livorno ad aver attivato tali percorsi. Tutto questo per inviare i due studenti a questo percorso di Apprendistato di primo livello, nel rispetto del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 e del Decreto 81 del 15 luglio 2015.



Manuel, 18 anni compiuti, e Diego che li compirà in aprile, studenti della 4 A mat e della quarta B mat, dell’Ipsia “Volta”, frequenteranno per tre giorni la scuola e il resto della settimana lavoreranno come apprendisti. Il piano- spiegano a scuola- prevede che possano raggiungere il diploma quinquennale, previsto dal percorso di istruzione , il prossimo anno continuando tale percorso nello spirito di una valutazione condivisa tra Formazione lavorativa e scuola. —