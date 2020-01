Visite a Montecristo, il tassametro corre: prenotazioni sopra l’80%

PORTOFERRAIO. Il tassametro corre. E anche molto velocemente. Sono passati quattro giorni dal via alle prenotazioni online per le visite guidate sull’isola di Montecristo e già l’80% dei posti disponibili sono stati riservati da utenti residenti e non residenti nelle isole dell’arcipelago toscano. . È lo stesso ente Parco nazionale a dare un ulteriore aggiornamento sull’andamento delle prenotazioni sul sito web www.islepark.it: «Le prenotazioni sono oltre 80% – si legge nel post pubblicato dal Parco sulla propria pagina Facebook – se volete scoprire quest'isola prenotatevi presto».



Insomma, non c’è più tempo da perdere, se si vuole visitare nel 2020 l’isola riserva integrale del Parco nazionale nelle 23 date messa a disposizione dall’ente.



Si può prenotare una visita guidata all’indirizzo prenotazioni.islepark.it/montecristo. Il Parco propone per quest’anno 23 date, ognuna delle quali consente la visita dell’isola a 75 persone.Montecristo, ricordiamo, è una riserva naturale statale dal 1971 e riserva biogenetica diplomata dal Consiglio d’Europa nel 1988, è inserita nel Parco nazionale e nella Riserva della biosfera “Isole di Toscana” nell’ambito del programma MaB Unesco, oltre che nel Santuario internazionale dei cetacei Pelagos. La prima uscita è fissata per domenica 1 marzo, l’ultima escursione è in calendario sabato 31 ottobre. —