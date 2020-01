Il negozio va bene ma chiude: «Costretta al fallimento»

Sono gli ultimi giorni per il negozio di abbigliamento Slam, quello all’angolo tra corso Italia e via Lombroso. Ultimi giorni per un’imprenditrice, Agata Rosa Spanu, che da quindici anni lavorava in partnership con l’azienda di Genova, che aveva aperto altri tre punti vendita (a San Vincenzo, a Follonica-Scarlino e a Forte dei Marmi), che aveva incrementato vendite e portafoglio clienti tanto da prepararsi ad aprirne un quinto, addirittura a Firenze. Ma che da un giorno all’altro si è vista chiudere le porte in faccia via email dall’azienda madre e ora si avvia al fallimento.



«Sono stata costretta ad andare verso il fallimento - dice - dopo aver sempre pagato tutto e tutti, dopo aver fatto conoscere il marchio e dopo aver creato una vastissima rete di clienti. A cinquant’anni mi trovo a dover rientrare dal fido con le banche e a reinventarmi un lavoro. Altri al mio posto si sarebbero impiccati, per fortuna io sono forte».



Con lei, rimangono senza lavoro una decina di dipendenti sparsi tra i quattro punti vendita di cui tre già chiusi. Quello di Piombino abbasserà le saracinesche il 2 febbraio. Poi comincerà la procedura fallimentare mentre Spanu si prepara a una battaglia legale con la Slam.Spanu aprì il primo negozio monomarca in corso Italia nel 2005, con un contratto di due anni in partnership, rinnovato più volte: «Tre anni dopo, nel 2008, aprimmo il punto vendita di Follonica, che nel 2011 spostammo a Scarlino. Nello stesso anno aprimmo il punto vendita a San Vincenzo». Le cose andavano a gonfie vele, tanto che nel 2015 il negozio di Piombino si spostò di pochi metri, per trasferirsi all’angolo con via Lombroso, in locali più ampi e in posizione ancora più centrale.«Tutto cominciò a cambiare nel 2017 - prosegue Spanu - quando cambiò la proprietà Slam, con relativo aumento di capitale. Fui contattata dal responsabile per la Toscana, mi proposero di aprire un quarto punto vendita a Forte dei Marmi. Fissammo un appuntamento al quale partecipò anche un sedicente direttore commerciale generale, che in realtà era un semplice consulente. Trovammo un accordo su tutto comprese le forniture nautiche sugli yacht di Viareggio, un giro di lavoro di 200mila euro annui. A marzo investimmo 800mila euro ma fu un flop e a ottobre chiudemmo dopo una sola stagione. Le forniture promesse? Zero. Nel frattempo si dimise anche l’amministratore delegato, ne subentrò un altro. A Forte dei Marmi però non mollai subito, anzi trovai un locale in ottima posizione a settemila euro al mese di locazione. Mi fu promesso il rimborso di metà affitto. Soldi mai visti. Nel frattempo cominciarono i problemi: merce difettosa, in ritardo o addirittura non prodotta. Mi resi conto che la nuova proprietà aveva qualche problema e infatti la Slam andò in perdita a fine anno. Io cominciai a mettere per iscritto i vari problemi ma alla fine capii cosa stava succedendo: cercavano solo di farmi fuori per prendersi tutto il mio portafoglio clienti e subentrare direttamente nei miei punti vendita. Nel frattempo, mentre il bilancio Slam chiudeva in perdita per quasi otto milioni, con il fatturato sceso dai 49 milioni nel 2014 ai 17 del 2017, cominciarono i primi licenziamenti».La fine di tutto per Agata Rosa Spanu ha una data: il 2 luglio dello scorso anno, quando ricevette un’email dell’ad con cui le veniva detto di chiudere tutto: «E questo con la merce ormai spedita per la primavera-estate, per un valore di circa 430mila euro, che avrebbe avuto come scadenze il 20% entro fine luglio, il 25% entro fine agosto, il 25% entro fine settembre e il saldo dopo il reso di stagione. Io da quel giorno ho cominciato l’iter per la chiusura dei punti vendita non riuscendo più a pagare nulla, anche perché le banche sapendo di questa rottura cominciarono a pressarmi per il rientro del fido. Un fido di 240mila euro. Così ho continuato a vendere per pagare gli affitti, le buste paga, i tfr, le rate dell’Iva per un debito totale ancora da corrispondere di 200mila euro. A settembre ho chiuso i negozi di Forte dei Marmi e di Scarlino, a ottobre quello di San Vincenzo e ora quello di Piombino».«Chiudo – conclude l’imprenditrice - dopo aver portato la mia azienda a un incremento del 20 per cento, con un fatturato annuo di sei-settecentomila euro. Sembra incredibile ma è così». —