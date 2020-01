Rapine, furti e minacce saltando da un terrazzo all'altro: l’ultima impresa di “Pino il tarantino”

PIOMBINO. Sembrava che avesse chiuso con un certo tipo di vita, con le «leggerezze». Invece Giuseppe Neve, quarantasettenne originario di Taranto ma da anni residente in città, non ce l’ha fatta e ha firmato una nuova impresa. Era lui l’uomo che i carabinieri avevano arrestato la mattina del 31 dicembre dopo che qualcuno lo aveva visto aggirarsi tra i tetti e le terrazze di piazza Costituzione. Il Tirreno aveva scritto di quella cattura sulla base delle testimonianze raccolte e specificando che non era chiaro se l’uomo avesse rubato o tentato di rubare.



Oggi i carabinieri in una nota scrivono di averlo arrestato non per furto ma proprio per rapina, oltre che per porto abusivo di arma da taglio. Neve infatti, dopo aver svaligiato un appartamento, avrebbe minacciato con un coltello a serramanico alcuni operai che lo avevano sorpreso sul fatto.



Ricostruiamo dunque i fatti. Neve, che ha un’agenzia di pompe funebri in via Petrarca, la mattina del 31 dicembre aveva percorso pochi metri e si era diretto in piazza Costituzione. Qui, sul lato della tabaccheria, da alcuni giorni una ditta edile stava eseguendo la ristrutturazione in un appartamento al sesto piano. In quel momento il cantiere era vuoto ma i carabinieri scrivono che all’interno dello stesso c’era una lunga scala, lasciata dagli operai. Neve a quanto pare aveva spostato quella scala, appoggiandola al terrazzo accanto. Voleva entrare proprio lì, nell’appartamento di una commerciante che ha un negozio di abbigliamento proprio in via Petrarca.Secondo altre testimonianze che abbiamo raccolto, Neve era in possesso di una copia delle chiavi di quella casa. I carabinieri nella nota invece scrivono che, attraverso la scala, l’uomo era saltato nella terrazza, aveva rotto una porta-finestra ed era entrato nell’appartamento prescelto. Una volta dentro, aveva infilato numerosi monili e oggetti preziosi in un sacco, quindi era uscito da quella stessa porta-finestra. A quel punto si era imbattuto negli operai, che nel frattempo erano andati a lavorare e non capivano chi e perché avesse spostato la loro scala.In ogni caso qualcuno lì di fronte aveva assistito alla scena e aveva telefonato al 112. I carabinieri erano arrivati con tre autopattuglie (insieme a un’ambulanza del 118) nel momento in cui Neve minacciava gli operai con un coltello. Di qui l’arresto per rapina e porto abusivo di arma da taglio e il trasferimento dell’uomo alle Sughere di Livorno su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratoreIeri mattina c’è stata la convalida davanti al giudice delle indagini preliminarie il gip ha convalidato l’arresto, scarcerando Neve ma ordinando nei suoi confronti gli arresti domiciliari.Neve è conosciutissimo in città, con il soprannome di “Pino il tarantino”. Pieno di amici, attivo sui social, sempre sorridente, la sua immagine stride con quella che emerge dalle cronache. Cinque anni fa fu protagonista di un servizio-denuncia delle Iene. La sera del 5 febbraio 2015 Italia1 mandò in onda un servizio dal titolo “Donne delle pulizie indotte a scopare”. Nel video, registrato con una telecamera nascosta nel luglio dell’anno precedente (il 2014), si vedeva Neve mentre riceveva nell’ufficio di via Petrarca (allora l’impresa funebre era un’impresa di pulizie) una ragazza in cerca di occupazione, che in realtà era una complice delle Iene. Alla fantomatica giovane albanese, attirata dal cartello “Cercasi personale femminile automunito”, Neve aveva prima offerto di fare le pulizie, poi di fare sesso: con un suo amico avvocato, con lui stesso e con altri clienti.Prima ancora, Neve era stato arrestato dalla polizia nell’ambito dell’Operazione Dragonball, nome dato dagli investigatori all’indagine proprio per la passione del “tarantino” per i cartoni animati e per quella serie in particolare. Neve fu ritenuto il capo di un’organizzazione che procurava ai clienti giovani prostitute, cocaina e anche i luoghi dove incontrarsi. L’indagine della squadra anticrimine era cominciata nell’ottobre del 2006 per un giro di spaccio di cocaina in città e si concluse a metà giugno del 2007 con una serie di perquisizioni, sia nell’abitazione di Neve che alle acciaierie, dove a quel tempo lui era responsabile di una ditta d’appalto che operava alla Lucchini. Gli agenti trovarono in casa sua anche una pistola calibro 8 detenuta illegalmente e un coltello a serramanico.Neve fu accusato di aver portato a prostituirsi alcune ragazze dell’Est ma anche italiane, intascando metà dei loro guadagni. Era accusato anche di fornire la cocaina che si procurava nei viaggi in Puglia con la scusa di andare a far visita ai genitori. Secondo gli inquirenti, “Pino il tarantino” avrebbe anche tentato senza successo di entrare più volte in contatto con altre organizzazioni per reclutare ragazze disponibili direttamente dai Paesi dell’Est. E di aver prestato soldi a strozzo. Neve fu trasferito in carcere alle Sughere, da dove poi ci scrisse una lettera accorata. Patteggiò una pena di tre anni e quattro mesi. —